Bayern Mníchov môže na MS klubov počítať aj s obrancom Tahom

Mníchov 7. júna (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov môžu na klubových majstrovstvách sveta (14. júna – 13. júla) počítať aj s obrancom Jonathanom Tahom. Dvadsaťdeväťročný stopér posilnil úradujúceho majstra Bundesligy ako voľný hráč po tom, čo vopred avizoval, že nepredĺži kontrakt s Bayerom Leverkusen.



Mníchovčania sa s „farmaceutmi“ dohodli na prestupovej sume ešte pred koncom jeho doterajšej zmluvy a upísali si ho do roku 2029. Ak by sa im to nepodarilo, Tah by mohol nastúpiť za Bayern až od 1. júla. Nemecký reprezentant by tak mal oprávnenie hrať za nemeckého rekordéra na MS klubov až v prípadnom štvrťfinále. Obranca tak môže v utorok odcestovať so svojím novým tímom do USA a už budúceho nedeľu mu pomôcť proti novozélandskému Auckland City. V súčasnosti sa Tah pripravuje s národným mužstvom. Výber trénera Juliana Nagelsmanna čakú v nedeľu o 15.00 h v Stuttgarte súboj o tretie miesto Ligy národov s Francúzskom.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zároveň schválila otvorenie dodatočného prestupového okna a v priebehu 1. až 10. júna ho bude môcť využiť všetkých 32 účastníkov klubového šampionátu. Kluby tak môžu podpísať kontrakty s novými hráčmi alebo predĺžiť končiace zmluvy na obdobie turnaja. Informovala o tom agentúra DPA.