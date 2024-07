Bayern Mníchov potvrdil príchod Oliseho,podpísal s ním päťročnú zmluvu

Mníchov 8. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov potvrdil príchod Michaela Oliseho z anglického Crystal Palacu.



Dvadsaťdvaročný krídelník podpísal kontrakt do leta 2029 a Bayern za jeho služby zaplatil približne 60 miliónov eur plus príplatky. "Michael Olise je rozdielový hráč a jeho štýl pritiahol veľký záujem. V našom tíme chceme nový impulz, novú energiu, nové nápady - to je to, čo dokážu hráči ako Michael Olise," uviedol športový riaditeľ Max Eberl. Olise strelil v 19 zápasoch uplynulej sezóny Premier League desať gólov a na ďalších šesť prihral.



Bayern by mal v najbližšej dobe skompletizovať aj prestup Joaa Palhinhu z Fulhamu. Dvadsaťosemročný Portugalčan v sobotu absolvoval lekársku prehliadku v Mníchove po vypadnutí Portugalska z prebiehajúcich ME v Nemecku. Do Bayernu by mal prestúpiť za 46 miliónov eur.