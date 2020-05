Mníchov 5. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov predĺžil zmluvu s Thiagom Alcantarom. Španielsky stredopoliar bude podľa informácie periodika Sport Bild pôsobiť v tíme rekordného bundesligového šampióna do 30. júna 2023, vedenie klubu dĺžku nového kontraktu zatiaľ nekomentovalo.



Dvadsaťdeväťročný Thiago prišiel do Bayernu v roku 2013 z FC Barcelona. Pred 35-násobným španielskym reprezentantom podpísalo vedenie bavorského klubu trvalý kontrakt s trénerom Hansim Flickom a dohodlo sa aj so svojou ikonou Thomasom Müllerom do roku 2023.