Bayern Mníchov prehral pri debute Nagelsmanna v príprave s Kolínom

Schwetzingen 17. júla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov pri debute trénera Juliana Nagelsmanna prehrali v sobotu v prípravnom zápase s 1. FC Kolín 2:3. Nemeckému majstrovi neboli k dispozícii viacerí hráči, v drese víťazov tiež absentovali opory ako napr. Slovák Ondrej Duda či Tunisan Ellyes Skhiri.



Bavori nemohli počítať po ME 2020 s viacerými dovlenkujúcimi oporami, napr. s najlepším strelcom Robertom Lewandowským z Poľska. V jeho drese sa strelecky presadili pred 6000 divákmi Armindo Sieb a Joshua Zirkzee, na strane víťazov dal dva góly Mark Uth a jeden pridal Jan Thielmann.



"V Bayerne sa vždy berú len víťazstvá a to sa týka aj prípravných zápasov. No ak sa pozriete na zostavu v akej sme nastúpili, je to fajn. Bolo to zaujímavé a zábavné a ešte sme aj prispeli k pozitívnej veci," citovala agentúra DPA slová Nagelsmanna potom, ako oba kluby so sponzorom Telekomom darovali 100.000 eur na pomoc obetiam tragických záplav v krajine.