Bayern Mníchov remizoval v šlágri Bundesligy s Dortmundom 2:2

Bundesliga - 29. kolo:



Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:2 (0:9)



Góly: 65. Guerreiro, 69. Gnabry – 48. Beier, 75. Anton







VfL Bochum - FC Augsburg 1:2 (0:1)



Góly: 60. Hofmann - 16. Essende, 90. Komur, ČK: 91. Maier (Augsburg)



/M. Bero (Bochum) odohral celý zápas a dostal ŽK/







TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 2:0 (2:0)



Góly: 4. a 32. Kramarič, ČK: 90.+4. Nebel (Mainz) po 2. ŽK







Holstein Kiel - FC St. Pauli 1:2 (1:1)



Góly: 21. Bernhardsson - 34. Siimani, 90+2. Geschwill (vlastný)







Bayer Leverkusen - Union Berlín 0:0



/L. Bénes bol na lavičke Unionu/







Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 1:2 (1:1)



Góly: 14. Günter (vlastný) - 16. Osterhage, 90. Manzambi

Mníchov 12. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov remizovali v šlágri 29. kola nemeckej Bundesligy s Borussiou Dortmund 2:2. Na čele tabuľky majú šesťbodový náskok pred úradujúcim majstrom Bayerom Leverkusen, ktorý uhral doma s Unionom Berlín iba bezgólovú remízu.V dueli označovanom akoišiel na začiatku druhého polčasu do vedenia Dortmund zásluhou Maximiliana Beiera. Bayern vďaka dvom gólom v priebehu štyroch minút otočil skóre, keď sa presadili Raphael Guerreiro a Serge Gnabry. Deľbu bodov zariadil v 75. minúte Waldemar Anton.Hráči VfL Bochum v zostave so slovenským reprezentantom Matúšom Berom prehrali s Augsburgom 1:2. V neúplnej tabuľke sú s 20 bodmi na zostupovej 17. priečke. Bero odohral celý zápas a v 71. minúte dostal žltú kartu.Úradujúci majster Bayer Leverkusen doma iba remizoval s Unionom Berlín 0:0. Na vedúci Bayern Mníchov, ktorý večer čakal šláger s Borussiou Dortmund, stráca päť bodov. László Bénes sedel na lavičke náhradníkov Unionu a do zápasu nezasiahol. Hoffennheim vďaka dvom gólom Andreja Kramariča zdolal Mainz 2:0.