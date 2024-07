Bayern Mníchov sa dohodol na spolupráci s Oliseom a Palhinhom

Mníchov 7. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov sa dohodol na spolupráci s dvojicou stredopoliarov Michaelom Oliseom a Joaom Palhinhom z anglickej Premier League. Podľa agentúry DPA sa finančná čiastka za ich prestupy vyšplhá spolu na približne 100 miliónov eur.



Dvadsaťosemročný Portugalčan Palhinha v sobotu absolvoval lekársku prehliadku v Mníchove po vypadnutí Portugalska z prebiehajúcich ME v Nemecku. Do Bavorska prichádza z Fulhamu za pevnú sumu 46 miliónov eur plus príplatky. Bayern už bol blízko k jeho podpisu minulú sezónu, ale Fulham tento krok vetoval, pretože nemohol zaň nájsť náhradu.



Dvadsaťdvaročný Francúz Olise sa mal zdravotnej prehliadke podrobiť v nedeľu. Do Mníchova prestúpi z Crystal Palace za 60 miliónov eur plus príplatky za päťročnú zmluvu. Klub zatiaľ oficiálne príchody nepotvrdil.