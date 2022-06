Bayern Mníchov sa dohodol s FC Liverpool na prestupe Maneho

Mníchov 17. júna (TASR) - Senegalský futbalista Sadio Mane odchádza z FC Liverpool do Bayernu Mníchov. Bundesligovému šampiónovi sa podľa nemeckých médií zaviazal na tri roky.



Prestupová čiastka má hodnotu 32 miliónov eur, ďalších deväť miliónov tvoria bonusy. Šesť miliónov poputuje do Anglicka, keď Mane odohrá určitý počet stretnutí, zvyšné tri milióny sú za individuálne a tímové úspechy.



Tridsaťročný útočník, ktorý za šesť rokov v Liverpoole získal všetky významné trofeje, môže v Bayerne nahradiť Roberta Lewandovského. Poľského kanoniera spájajú s odchodom do FC Barcelona. Správu priniesla agentúra AFP.