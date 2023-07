Bayern Mníchov sa zaujíma o gruzínskeho brankára Mamardašviliho

Mníchov 4. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub FC Bayern Mníchov si podľa informácií renomovaného novinára Fabrizia Romana vyhliadol ako potenciálnu posilu na brankársky post Gruzínca Giorgiho Mamardašviliho. Dvadsaťdvaročný brankár vzbudil záujem Bavorov vďaka výkonom v drese španielskej Valencie.



Denník Sport Bild uviedol, že Bayern hráča skautoval a došlo aj ku kontaktu medzi zástupcami oboch strán, zatiaľ však nedošlo k žiadnym konkrétnym rokovaniam. Neočakáva sa, že Mamardašvili by v Allianz aréne okamžite nastupoval. Vo veku 22 rokov by mal čas na to, aby sa v budúcnosti etabloval ako nástupca tridsaťsedemročného kapitána Manuela Neuera, ktorý oblieka dres Mníchovčanov od sezóny 2011/12.



O gruzínsku brankársku jednotku sa podľa Romana zaujímajú aj viaceré kluby z anglickej Premier League a talianskej Serie A. Mamardašvili má platnú zmluvu s Valenciou do roku 2027. Valencia má za sebou nevydarený ročník v La Lige, keď obsadila 16. priečku a od pásma zostupu ju delili iba dva body. Mamardašvili bol tímovou jednotkou a odchytal všetkých 38 ligových duelov.