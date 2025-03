Bayern Mníchov údajne nemá v pláne predĺžiť Müllerovi zmluvu

Mníchov 30. marca (TASR) - Vedenie nemeckého futbalového klubu FC Bayern Mníchov údajne nemá v pláne predĺžiť zmluvu Thomasovi Müllerovi. Tridsaťpäťročnému útočníkovi vyprší platnosť súčasného kontraktu v júni.



Majster sveta z roku 2014 vie podľa agentúry DPA o rozhodnutí Bavorov už dva týždne. Oznámiť mu to mali po klubovom stretnutí. Súčasný líder Bundesligy sa v uplynulých týždňoch sústredil na niekoľko nových zmlúv napríklad pre Manuela Neuera, Jamala Musialu, Alphonsa Daviesa a Joshuu Kimmicha. Avšak Müllera vynechali. V tejto sezóne nastúpil len príležitostne, buď ako náhradník za Harryho Kanea alebo Musialu.



Müller pred časom ukončil svoju reprezentačnú kariéru. V Mníchove pôsobí od roku 2000 a odohral celkovo viac než 700 súťažných zápasov. Finále tohtoročnej edície Ligy majstrov sa uskutoční 31. mája v Allianz Aréne a vedenie klubu dúfa, že sa 35-ročný útočník bude môcť rozlúčiť vo veľkom štýle.



Podľa správ nemeckých médií by sa nemal presunúť do iného bundesligového klubu a hráčsky kontrakt v zahraničí je rovnako nepravdepodobný. Údajne by mohol zostať v Bayerne v inej funkcii, napríklad ako asistent trénera alebo klubový ambasádor.