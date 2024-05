Bayern Mníchov údajne oslovil trénera Julena Lopeteguiho

Berlín 4. mája (TASR) - Vedenie futbalového klubu Bayern Mníchov údajne oslovilo s ponukou na spoluprácu španielskeho trénera Julena Lopeteguiho. Podľa nemeckých médií sa Lopetegui ocitol na užšom zozname uchádzačov po tom, čo možnosť koučovať 32-násobného bundesligového majstra odmietli Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen, Julian Nagelsmann i Ralf Rangnick.



Päťdesiatsedemročný kouč naposledy trénoval anglický prvoligový klub Wolverhampton Wanderers, ale v auguste zo svojho postu odstúpil. Lopetegui v minulosti viedol napríklad španielsku reprezentáciu, Real Madrid i Sevillu, s ktorou v roku 2020 získal titul v Európskej lige.



Bavorov od roku 2017 viedli vždy iba nemecky hovoriaci tréneri, Lopetegui nemčinu neovláda. Podľa agentúry DPA v Mníchove uvažujú aj o možnom angažovaní Nemca Rogera Schmidta, ktorý pôsobí na lavičke Benficy Lisabon. Ten túto možnosť nateraz zamietol. "V Benfice zostávam do roku 2026, to je to, čo chcem. Preto som s vedením podpísal novú zmluvu, takže nie som na trhu k dispozícii, mám prácu v Portugalsku," uviedol Schmidt na margo špekulácii.



Bayern potrebuje nájsť trénera čo najskôr, keďže podľa dohody súčasný kormidelník Thomas Tuchel odíde na konci sezóny. Bayernu sa nepodarilo získať po prvý raz po 12 rokoch bundesligový titul, z ktorého sa teší Leverkusen.