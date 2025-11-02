< sekcia Šport
Bayern Mníchov zaznamenal v minulej sezóne rekordný obrat
Čistý zisk Bayernu dosiahol 27,1 milióna eur, čo je síce pokles zo 43,1 milióna spred roka, no Dreesen to vysvetlil výraznými investíciami.
Autor TASR
Mníchov 2. novembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov zaznamenal v uplynulej sezóne rekordný obrat vo výške 978,3 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu meranému obdobiu je to nárast o 2,8 %.
„FC Bayern zostáva finančne silný v súlade s jeho športovými ambíciami a jednotný v tímovom duchu. Napriek turbulentným časom a prestupovým čiastkam, ktoré trhajú rekordy, dosiahli sme opäť rekordné príjmy a pripísali si solídny zisk,“ uviedol podľa DPA generálny riaditeľ bavorského veľkoklubu Jan-Christian Dreesen.
