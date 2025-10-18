< sekcia Šport
Bayern Mníchov zdolal v šlágri Bundesligy Borussiu Dortmund
V dueli s označením „Der Klassiker" viedol Bayern od 22. minúty, keď sa po rohu Joshuu Kimmicha presadil hlavou Kane.
Autor TASR
Mníchov 18. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sú aj po 7. kole nemeckej Bundesligy stopercentní. V sobotňajšom šlágri zdolali Borussiu Dortmund 2:1 a s 21 bodmi si upevnili vedenie v tabuľke. O triumfe Bavorov rozhodli Harry Kane a Michael Olisse.
V dueli s označením „Der Klassiker" viedol Bayern od 22. minúty, keď sa po rohu Joshuu Kimmicha presadil hlavou Kane V závere polčasu mohol zvýšiť Olisse, no trafil žrď. Všetko si vynahradil v 78. minúte, keď v sklze zvýšil na 2:0. Borussia v 84. minúte už iba skorigovala prehru zásluhou Juliana Brandta.
Hráči Lipska zvíťazili nad Hamburgerom SV 2:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na druhé miesto. O triumfe domácich rozhodol dvoma gólmi rakúsky reprezentant Christoph Baumgartner. VfL Wolfsburg bez zraneného slovenského obrancu Denisa Vavra prehral s VfB Stuttgart 0:3.
Bundesliga - 7. kolo:
V dueli s označením „Der Klassiker" viedol Bayern od 22. minúty, keď sa po rohu Joshuu Kimmicha presadil hlavou Kane V závere polčasu mohol zvýšiť Olisse, no trafil žrď. Všetko si vynahradil v 78. minúte, keď v sklze zvýšil na 2:0. Borussia v 84. minúte už iba skorigovala prehru zásluhou Juliana Brandta.
Hráči Lipska zvíťazili nad Hamburgerom SV 2:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na druhé miesto. O triumfe domácich rozhodol dvoma gólmi rakúsky reprezentant Christoph Baumgartner. VfL Wolfsburg bez zraneného slovenského obrancu Denisa Vavra prehral s VfB Stuttgart 0:3.
Bundesliga - 7. kolo:
Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)
Góly: 22. Kane, 78. Olisse - 84. Brandt
Góly: 22. Kane, 78. Olisse - 84. Brandt
1. FC Heidenheim - Werder Brémy 2:2 (0:0)
Góly: 68. Schimmer, 84. Fohrenbach - 50. Grüll, 69. Stage
Góly: 68. Schimmer, 84. Fohrenbach - 50. Grüll, 69. Stage
1. FC Kolín - FC Augsburg 1:1 (0:0)
Góly: 76. El Mala - 54. Rieder (z 11 m)
Góly: 76. El Mala - 54. Rieder (z 11 m)
FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 3:4 (1:3)
Góly: 34. Jae-sung, 71. Amiri (z 11 m), 90. Sieb - 11. a 45+3. Grimaldo (prvý z 11 m), 24. Kofane, 87. Terrier
Góly: 34. Jae-sung, 71. Amiri (z 11 m), 90. Sieb - 11. a 45+3. Grimaldo (prvý z 11 m), 24. Kofane, 87. Terrier
RB Lipsko - Hamburger SV 2:1 (1:0)
Góly: 45. a 50. Baumgartner - 48. Sambi Lokonga
Góly: 45. a 50. Baumgartner - 48. Sambi Lokonga
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 0:3 (0:1)
Góly: 15. Tomas, 55. Mittelstädt, 80. Stiller
Góly: 15. Tomas, 55. Mittelstädt, 80. Stiller