Bayern môže o týždeň spečatiť titul, podľa Flicka sú bližšie k cieľu

Berlín 7. júna (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov nezadržateľne smerujú za ziskom jubilejného 30. majstrovského titulu. Obhajca trofeje si po reštarte najvyššej domácej súťaže pripísal piate víťazstvo za sebou, v sobotnom zápase 30. kola triumfoval na pôde o Ligu majstrov bojujúceho Bayeru Leverkusen 4:2 a štyri kolá pred koncom ročníka si udržal sedembodový odstup od Borussie Dortmund. Tá si poradila 1:0 s Herthou Berlín, za ktorú odohral celý duel slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík.



Bayern neprehral v lige od 7. decembra, keď podľahol Borussii Mönchengladbach (1:2). V tomto kalendárnom roku je nezastaviteľný, vyhral 15 zo 16 súťažných zápasov, obrať o body ho dokázalo jedine Lipsko po bezgólovej remíze v Allianz Arene. "Futbal je o víťazstvách. Z tohto pohľadu je rok 2020 v našom podaní dosiaľ mimoriadne pôsobivý. Proti Leverkusenu to nebolo jednoduché, ale hráči po rýchlom inkasovanom góle ukázali skvelý prístup a víťaznú mentalitu. Získali sme dôležité tri body a priblížili sa k nášmu cieľu," vyhlásil kormidelník Bayernu Hansi Flick, pod ktorého vedením vyhralo mužstvo 23 z 26 stretnutí.



Na súboj s Bayernom bude mať napriek prehre príjemné spomienky Florian Wirtz, ktorý sa stal vo veku 17 rokov a 34 dní najmladším strelcom gólu v I. bundeslige. Wirtz prekonal rekord Nuriho Sahina. Niekdajší stredopoliar Borussie Dortmund mal 17 rokov a 82 dní, keď skóroval v zápase proti Norimbergu v roku 2005. Bayern môže spečatiť zisk nemeckého titulu už na budúci víkend. Stane sa tak v prípade, že doma zdolá Borussiu Mönchengladbach a zároveň Borussia Dortmund nevyhrá na ihrisku Fortuny Düsseldorf. Bavorom však budú chýbať vykartovaní ofenzívni ťahúni Thomas Müller a Robert Lewandowski, ktorý je s 30 gólmi líder tabuľky kanonierov.



Dortmund sa natrápil na chudobnú domácu výhru nad Herthou, ktorú zariadil gólom v 58. minúte Emre Can. "Pokúsime sa vyhrať zostávajúce štyri zápasy. Musíme sa pozerať sami na seba, primárnym cieľom je zabezpečiť si účasť v nasledujúcom ročníku Ligy majstrov," vyhlásil Can. Hertha pod vedením nového trénera Bruna Labbadiu po troch výhrach a jednej remíze našla premožiteľa. "Hrali sme proti nesmierne kvalitnému súperovi. Bolo ťažké presadiť sa, aj keď pri troche šťastia sme mohli v Dortmunde získať bod, ktorý by mal pre nás cenu zlata," poznamenal Labbadia. Hertha je v tabuľka deviata, na miestenku v predkole Európskej ligy UEFA stráca päť bodov.