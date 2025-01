Bayern možno nastúpi proti Slovanu v bránke s debutantom Schmittom

Mníchov 28. januára (TASR) - V záverečnom zápase základnej fázy Ligy majstrov, v ktorom nastúpia v stredu 29. januára o 21.00 h futbalisti Bayernu Mníchov a Slovana Bratislava, sa nemecký zástupca možno bude musieť spoľahnúť na debutanta v bránke. Pre početnú maródku si môže odkrútiť premiéru za A-tím 19-ročný Nemec Max Schmitt.



Mníchovčania riešia množstvo zranení a absencií, najmä na poste brankára. Otáznik je hlavne nad skúseným Manuelom Neuerom, v pondelok a utorok chýbal na tímovom tréningu. Aj ďalší brankári Bayernu majú svoje starosti, Daniel Peretz je zranený a Sven Ulreich suspendovaný. Jonas Urbig, ktorý prišiel z Kolína, zatiaľ absolvoval v novom klube len jednu tréningovú jednotku.



Schmitt je majster sveta a Európy v kategórii "U17", zatiaľ však v A-tíme neodchytal ani minútu. Bayern je pred posledným duelom LM na 15. pozícii so ziskom 12 bodov, už má istotu účasti minimálne v play off o vyraďovaciu časť, avšak stále môže pomýšľať aj na priamy postup do osemfinále. Slovan Bratislava je na predposlednom 35. mieste bez bodu. Informovala agentúra DPA.