Bayern na Old Trafford bude bez náhradného brankára Ulreicha

Mníchov 11. decembra (TASR) - Nemecký futbalový brankár Sven Ulreich, ktorý pôsobí ako dvojka v Bayerne Mníchov, vynechá záverečný zápas skupinovej fázy Ligy majstrov na pôde Manchestru United. Dôvodom absencie v utorňajšom dueli je zranenie pravého členka. Náhradným brankárom tak bude Daniel Peretz. V bráne nemeckého majstra, ktorý má už istý postup z prvého miesta v A-skupine, bude Manuel Neuer.



Napriek istote osemfinále bude chcieť Bayern predviesť čo najlepší výkon a napraviť si chuť po sobotňajšej zdrvujúcej ligovej prehre 1:5 na pôde Eintrachtu Frankfurt. "Je to veľmi dôležitý duel, zo zápasu si vždy beriete emócie. Preto musíme zareagovať teraz," povedal pre agentúru DPA Christoph Freund, športový riaditeľ Bayernu.



V opačnej situácii je Manchester United, ktorý potrebuje plný bodový zisk. Ani ten mu však nemusí zaistiť jarnú časť v najprestížnejšej európskej súťaži. "United hrajú o veľa, dajú do toho všetko. My chceme odohrať dobrý zápas a ukončiť skupinu bez prehry," dodal Freund. Náhradný brankár Peretz prišiel do tímu v auguste a odohral len jeden zápas, keď na konci septembra odchytal víťazný duel prvého kola Nemeckého pohára na pôde Preussenu Münster (4:0).