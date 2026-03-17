Bayern napokon zrejme nenasadí 16-ročného brankára, Urbig už trénuje
Autor TASR
Mníchov 17. marca (TASR) - Tréner futbalistov Bayernu Mníchov Vincent Kompany naznačil, že sa pravdepodobne vyhne hrozbe nasadenia 16-ročného brankára Leonarda Prescotta v odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov proti Atalante Bergamo. Na stredajší duel by mal byť pripravený Jonas Urbig, ktorý sa v utorok vrátil do tréningového procesu.
Urbig, zvyčajne voľba číslo dva v bráne, utrpel otras mozgu po zrážke s protihráčom v prvom stretnutí na pôde Atalanty, kde úradujúci nemecký šampión triumfoval 6:1. Pred stredajšou odvetou sú zranení aj jeho brankárski kolegovia Manuel Neuer a Sven Ulreich. Podľa Kompanyho bude štart Urbiga závisieť od stanoviska lekárov. „Ak bude zajtra ráno všetko v poriadku, potom bude Urbig v bráne ako zvyčajne. Ak nie, budeme musieť použiť iné riešenie,“ citovala kouča Bayernu agentúra AP.
Tým iným riešením by bol 16-ročný Prescott, ktorý zvyčajne chytá za tím do 19 rokov. Mladík bol v sobotu na lavičke počas bundesligového duelu s Bayerom Leverkusen (1:1), v ktorom si tretí brankár Bayernu Ulreich natrhol priťahovač. Ďalšou brankárskou alternatívou by mohol byť 19-ročný Jannis Bärtl. Čiastočný tréning absolvoval v utorok už aj Neuer, ktorý sa zotavuje po opakovanom zranení lýtkového svalu.
Ak by Bayern zaváhal v odvete, hral by proti Atalante predĺženie a musel by nasadiť do brány mladíka Prescotta, porušil by zákon o detskej práci. Podľa nemeckého pracovného práva 16-ročný hráč nemôže pracovať po 23.00 h.
