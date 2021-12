Bayern nelanári Haalanda, Kahna: My máme Lewandowského

Berlín 24. decembra (TASR) - Úradujúci nemecký futbalový majster Bayern Mníchov poprel špekulácie, podľa ktorých má záujem o angažovanie Erlinga Haalanda z konkurenčnej Borussie Dortmund. Podľa šéfa predstavenstva klubu Olivera Kahna sa Bavori nesnažia získať nórskeho útočníka, pretože majú svojho osvedčeného kanoniera.



"My máme Roberta Lewandowského. On dokáže ešte pár rokov pravidelne strieľať 30-40 gólov za sezónu," povedal bývalý nemecký reprezentačný brankár pre Süddeutsche Zeitung. Kahn tak zopakoval slová prezidenta klubu Herberta Hainera, ktorý rovnako verí, že Lewandowski bude ešte niekoľko rokov vysoko gólovo produktívny. Tridsaťtriročný poľský útočník má s Bayernom zmluvu do 30. júna 2023.



Haalandov agent Mino Raiola naznačil, že nórsky ostrostrelec by mohol budúci rok v lete opustiť Borussiu. Podľa neho Haaland dohrá sezónu v Dortmunde, potom by sa mal posunúť do väčšieho klubu. Záujem o jeho služby by mal mať Real Madrid, FC Barcelona a Manchester United. Dvadsaťjedenročný zakončovateľ prišiel do Dortmundu v januári 2020 z RB Lipsko, zmluvu podpísal do roku 2024.