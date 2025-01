Bayern niekoľko dní bez Goretzku, môže vynechať duel so Slovanom

Mníchov 26. januára (TASR) - Nemecký futbalista Leon Goretzka bude niekoľko dní mimo hry pre zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel v sobotnom ligovom zápase Bayernu Mníchov na pôde Freiburgu (2:1). Dvadsaťdeväťročný stredopoliar tak môže bavorskému tímu chýbať aj v stredajšom stretnutí Ligy majstrov proti Slovanu Bratislava.



Goretzka nebol na úvod tejto sezóny pravidelnou súčasťou základnej zostavy, dvakrát nefiguroval ani na súpiske a na jeho poste dostávali prednosť Joao Palhinha a Aleksandar Pavlovič. V tom čase prišli aj informácie o jeho údajnom odchode z klubu. V posledných týždňoch bol však pravidelne v základe Bayernu v dôsledku zdravotných problémov dvoch spomínaných hráčov. Teraz rozšíril on sám zoznam zranených hráčov, na ktorom figurujú aj obrancovia Alphonso Davies a Dayot Upamecano. Ďalší stopér Hiroki Ito absentuje od svojho prestupu pre operáciu chodidla a za Bayern zatiaľ nenastúpil.



Rekordný 32-násobný majster Bundesligy vedie tabuľku o šesť bodov pred úradujúcim majstrom Bayerom Leverkusen. V Lige majstrov figuruje na pätnástom mieste a má istú miestenku do play off o vyraďovaciu časť. Ak potvrdí pozíciu superfavorita proti Slovanu, má šancu ísť priamo do osemfinále. Informácie priniesla agentúra AFP.