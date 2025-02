Bayern odcestuje do Glasgowa bez chorého Palhinhu a zraneného Daviesa

Glasgow 11. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov odohrá stredajší duel play off Ligy majstrov v Glasgowe bez Joaa Palhinhu a Alphonsa Daviesa. Stredopoliar Palhinha vynechal utorkový záverečný tréning pre chorobu a ľavý obranca Davies sa stále nezotavil zo svalového zranenia.



K dispozícií nebude ani náhradný brankár Daniel Perec, ktorého trápi pomliaždenie obličky. Do nominácie by sa tak mohol dostať Jonas Urbig. Stredný obranca Hiroki Ito sa zúčastnil na utorkovom tréningu, no od predsezónneho zranenia nohy ešte neodohral žiaden zápas, pripomenula agentúra DPA.



Prvý duel play off LM sa uskutoční na Celtic Parku, odveta je naplánovaná na budúci utorok v Mníchove. Víťaz sa v ďalšej fáze stretne buď s Atléticom Madrid, alebo s bundesligovým majstrom Bayerom Leverkusen.