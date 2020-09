Bayern nedal Schalke šancu, odštartoval rekordným triumfom 8:0

1. kolo Bundesligy 2020/2021:



Bayern Mníchov - Schalke 04 Gelsenkirchen 8:0 (3:0)



Góly: 5., 47. a 59. Gnabry, 19. Goretzka, 32. Lewandowski (z 11 m), 70. Müller, 72. Sane, 82. Musiala



Berlín 19. septembra (TASR) - Obhajca titulu Bayern Mníchov odštartoval nový ročník nemeckej futbalovej Bundesligy suverénnym triumfom. V piatkovom domácom dueli v Allianz Arene deklasoval Schalke 04 Gelsenkirchen 8:0, čo je najvyššie víťazstvo v otváracom stretnutí súťaže.Bayern má za sebou skvelú sezónu, v ktorej získal prestížne treble, keď triumfoval v lige, Pohári DFB aj Lige majstrov. Od roku 2002 je v Nemecku tradične piatkový otvárací termín rezervovaný pre obhajcu, ktorý odvtedy v úvodnom zápase neprehral ani raz. Po piatkovom zápase má bilanciu 15 víťazstiev a štyri remízy.Favorita poslal už v piatej minúte do vedenia Serge Gnabry, v 19. minúte pridal druhý gól Leon Goretzka. K slovu sa dostal aj kanonier Robert Lewandowski, keď v 32. minúte bezpečne premenil pokutový kop. Náskok Bavorov v prvom polčase mohol byť ešte vyšší, ale ďalšie príležitosti zostali nevyužité. Po prestávke zavŕšil Gnabry hetrik, presadil sa aj Thomas Müller. Prvý gól v drese Bayernu zaznamenal Leroy Sane, ktorý v 71. minúte zvýšil na 7:0, a konečný rezultát zápasu uzavrel o desať minút neskôr Jamal Musiala.Primátor Mníchova Dieter Reiter sa po stretnutí so zástupcami bavorského klubu pôvodne dohodol, že na otváracom zápase sezóny bude 7500 divákov, no neskôr rozhodnutie zmenil. Hralo sa tak pred prázdnymi tribúnami. Dôvodom bolo, že miestne orgány na kontrolu verejného zdravia zaznamenali rekordný počet občanov nakazených koronavírusom.