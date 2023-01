Bayern opäť len remizoval, Nagelsmann: Dva body sú málo

Berlín 25. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov nezvíťazili ani v druhom ligovom dueli po zimnej prestávke. V utorok večer uhrali v 17. kole Bundesligy doma s Kolínom opäť len remízu 1:1, čo využilo Lipsko a z druhého miesta stráca na úradujúceho majstra už len štyri body. Ešte v stredu sa mohla dotiahnuť na rozdiel troch bodov ďalšia trojica tímov. Eintracht Frankfurt, Union Berlín i SC Freiburg mali na konte zhodne 30 bodov a zápas k dobru.



Bayern síce natiahol svoju sériu bez prehry vo všetkých súťažiach na 15 stretnutí (12-3-0), no v úvodnom jarnom kole iba remizovali v Lipsku 1:1 a v utorok sa rovnako skončil aj jeho súboj s "capkami". Tí išli do vedenia už v 4. minúte, keď im vyšiel signál z rohu a hlavou sa presadil Ellyes Skhiri. Od toho momentu sa hostia venovali v podstate už len bráneniu a sporadicky vyrážali do protiútokov. Bayern dominoval, mal 83-percentné držanie lopty, súpera prestrieľal v pomere 22:2, no až do posledných minút nevedel nájsť recept na brankára Marvina Schwabeho. Domácich spasil až v 90. minúte Joshua Kimmich, ktorý rozvlnil sieť ďalekonosnou strelou.



"V druhom polčase sme hrali podľa našich predstáv. Som si istý, že ak budeme takto pokračovať, vrátime sa na víťazné cesty. Ten neskorý gól nám pomôže, myslím si, že bod sme si zaslúžili. V druhom polčase sme pristúpili k zmenám a bolo to vidieť. No dva body z úvodných dvoch zápasov jarnej časti sú málo," povedal pre oficiálnu stránku Bavorov tréner Julian Nagelsmann.



V drese hostí zavládla spokojnosť, i keď o dva body prišli až v samom závere. "Nemám sa na čo sťažovať, bol to veľmi dobrý výkon. Som spokojný s bodom, neťaží nás ten gól v závere. Tvrdo sme pracovali a dali sme do toho všetko," povedal tréner Steffen Baumgart. "Hrali sme dobre, ale treba priznať, že Bayern si zaslúžil vyrovnanie," dodal stredopoliar Florian Kainz. Na zápasovej súpiske Kolína nefiguroval slovenský ofenzívny stredopoliar Ondrej Duda, ktorého meno sa spája s prestupom do talianskeho klubu Hellas Verona.



Zaváhanie lídra využilo Lipsko, ktoré sa aspoň na deň posunulo na druhé miesto v tabuľke. Tím zo Saska predviedol proti poslednému celku tabuľky Schalke 04 dominantný výkon a rozdrvil ho 6:1. Dva presné zásahy zaznamenal portugalský útočník Andre Silva, po dlhšej pauze sa presadil aj Timo Werner. Lipsko natiahlo sériu bez prehry na 15 súťažných duelov (12-3-0), ktorá trvá od 17. septembra.



Zverenci trénera Marca Roseho viedli už po prvom polčase 4:0. "Boli fantastickí, pri hre s loptou aj bez lopty. Schalke spravilo nejaké zmeny, takže v druhej časti sme mali trochu problémy. Chceli sme odísť s čistým kontom, čo nevyšlo," povedal kouč pre oficiálnu stránku. "Chceli sme nadviazať na dobrý výkon s Bayernom. Bolo naozaj super opäť nastúpiť v základe," uviedol Werner.



Schalke prežíva zlú sezónu a s deviatimi bodmi je úplne na dne tabuľky. V utorok prehralo tretíkrát za sebou a deviaty z predošlých desiatich ligových duelov. "Divákom sa môžem iba ospravedlniť. Takto sa doma nemôžeme prezentovať. Bolo to zahanbujúce vystúpenie," povedal tréner Thomas Reis.