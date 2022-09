Bayern opäť nezabral naplno, Nagelsmann: Musíme si vystačiť s bodom

Mníchov 4. septembra (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov zatiaľ nevychádza úvod sezóny podľa plánu. Obhajcovia bundesligového titulu nezabodovali naplno v druhom zápase po sebe, keď v 5. kole len remizovali 1:1 na ihrisku Unionu Berlín. Bavorom patrí v tabuľke tretie miesto s 11 bodmi o skóre pred sobotňajším súperom.



Domáci sa v zápase presadili prví, keď po centri Christophera Trimmela presne zamieril v 12. min Sheraldo Becker, no už o tri minúty vyrovnal Joshua Kimmich. Viac gólov diváci nevideli. Zverenci Juliana Nagelsmanna si v zápase nevytvorili toľko šancí ako proti Mönchengladbachu, no v oboch polčasoch mali obrovské príležitosti, ktoré nevyužili: "Union bránil srdcom. Nakoniec si oba tímy zaslúžili z duelu niečo vyťažiť, aj keď sme boli lepším mužstvom. Musíme si vystačiť s bodom," povedal tréner Bayernu pre oficiálnu webovú stránku. Na neho nadviazal stredopoliar Marcel Sabitzer, ktorý nebol spokojný s výsledkom a podľa neho si tím nezaslúžil získať tri body: "Proti Unionu nedostanete veľa jasných šancí a keď sa vám to podarí, musíte ich využiť. Mali sme sa presadiť po jednej z nich, najmä na začiatku druhého polčasu. Myslím si, že keby sme sa vtedy dostali do vedenia, pravdepodobne vyhráme."



Union Berlín je po piatich kolách takisto bez prehry, keď má rovnakú bilanciu ako Bavori - tri víťazstvá a dve remízy. "Bayern bol lepším tímom a hoci mal viac ako 70-percentné držanie lopty, neboli sme pasívni. Celkovo sme boli výborní, najmä v defenzíve. Tím odviedol skvelú prácu, no občas nám nevyšla rozohrávka. Nakoniec sme si zaslúžili bod za remízu," skonštatoval Urs Fischer, hlavný tréner klubu z hlavného mesta Nemecka.



Útočník Thomas Müller prekonal zápis Olivera Kahna, keď si pripísal 633. duel v drese bavorského tímu. Viac stretnutí absolvoval iba ďalší bývalý brankár Sepp Maier (702). Tridsaťdvaročný Nemec, ktorý už v polovici týždňa vyrovnal rekord Kahna v počte zápasov, nastúpil až v 62. minúte, keď nahradil Jamala Musialu. "Union hral to, čo sme od nich očakávali. Príliš často nám chýbala presná finálna prihrávka, a preto sme len remizovali. Odohrali sme síce slušný zápas, ale nie skvelý, čo je čiastočne zapríčinené aj zásluhou súpera," povedal Müller, ktorý sa už pozerá na stredajší zápas Ligy majstrov na ihrisku talianskeho Interu Miláno: "Pokúsime sa byť opäť aktívnejší a dostať sa častejšie do lepších pozícií. Posnažíme sa zápas vyhrať a získať tri body."



Na nemeckého útočníka nadviazal aj obranca Matthijs de Ligt, ktorý posilnil Bayern počas letného prestupového obdobia z Juventusu Turín. "Inter má kvalitné mužstvo s množstvom hráčov, ktorí majú dostatok skúseností," vyhlásil Holanďan v očakávaní úvodného vystúpenia Bayernu v najkvalitnejšej európskej súťaži. Bavori v minulej sezóne Ligy majstrov vypadli vo štvrťfinále so španielskym Villarrealom.