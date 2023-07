Bayern plánuje predložiť Tottenhamu druhú ponuku za Kanea

Mníchov 3. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov plánuje predložiť v najbližších dňoch Tottenhamu Hotspur druhú ponuku za útočníka Harryho Kanea. Informovali o tom britský denník Daily Mail a televízia Sky.



"Spurs" prvú v hodnote 70 miliónov eur odmietli, no druhá by mohla byť vo výške 93 miliónov eur plus bonusy. Kane prišiel do Tottenhamu v máji 2013 z Leicesteru a dlhodobo patrí medzi hlavné opory tímu. V drese londýnskeho klubu odohral 435 zápasov, v ktorých strelil 280 gólov a pridal 64 asistencií.