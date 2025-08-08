Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bayern po kritike ukončí sponzorskú zmluvu na podporu turizmu v Rwande

Pohľad na štadión Allianz Arena pred začiatkom prvého zápasu semifinále Ligy majstrov medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid na štadióne Allianz Arena v Mníchove, Nemecko, utorok 30. apríla 2024. Foto: TASR/AP

Vláda v Rwande čelí obvineniam z porušovania ľudských práv a podpory rebelov bojujúcich proti vládnym silám v susednej Konžskej demokratickej republike.

Autor TASR
Mníchov 8. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov ukončí sponzorskú zmluvu na podporu cestovného ruchu v Rwande po kontroverzii týkajúcej sa prebiehajúceho konfliktu v regióne. Rekordný bundesligový majster v piatok oznámil, že jeho partnerstvo s africkou krajinou, ktoré spoločne uzavreli pred dvoma rokmi a malo by trvať až do roku 2028, sa bude koncentrovať na tamojšiu mládežnícku akadémiu.

Nová dohoda prechádza z komerčného sponzorstva na špecializované partnerstvo zamerané na rozvoj futbalu v Rwande prostredníctvom rozšírenia mládežníckej akadémie FC Bayern v Kigali,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen. V stanovisku sa explicitne neuvádzajú základné dôvody zmeny, ale nemecké médiá v piatok informovali, že rozhodnutie bolo motivované kritikou v dôsledku eskalujúceho konfliktu. Vo februári fanúšikovia Bayernu držali na domácom zápase transparent s odkazom, že dohoda „zradila hodnoty“ klubu.

Vláda v Rwande čelí obvineniam z porušovania ľudských práv a podpory rebelov bojujúcich proti vládnym silám v susednej Konžskej demokratickej republike. Začiatkom roka sa násilie vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky zintenzívnilo. Ozbrojená skupina M23 podporovaná Rwandou spoločne s rwandskými jednotkami v januári obsadili Gomu, hlavné mesto provincie Severné Kivu, a potom vo februári Bukavu, hlavné mesto provincie Južné Kivu. Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje, že v dôsledku útokov zomreli tisíce ľudí.
