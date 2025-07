Bayern ponúkol 45 miliónov eur za Woltemadeho, Stuttgart odmietol

Mníchov 11. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub VfB Stuttgart odmietol prvú ponuku Bayernu Mníchov za útočníka Nicka Woltemadeho v celkovej hodnote 45 miliónov eur. V piatok o tom informovala agentúra DPA a ďalšie nemecké médiá.



Stuttgart mal odmietnuť ponuku rekordného nemeckého majstra krátko po jej predložení. Bavori ponúkli 40 miliónov eur za prestup a ďalších päť na bonusoch, no súčasný klub vraj žiada oveľa viac. Trhová hodnota 23-ročného hráča, ktorý má zmluvu do roku 2028, je podľa portálu transfermarkt 30 miliónov eur. V závere júna priniesol športový magazín Kicker informáciu, že Stuttgart je ochotný predať svojho útočníka za 100 miliónov eur.



Woltemade pomohol v uplynulej sezóne získať svojmu tímu Nemecký pohár a s piatimi gólmi bol najlepším strelcom súťaže. S reprezentáciou do 21 rokov sa zúčastnil na nedávnych ME do 21 rokov na Slovensku, kde jeho tím postúpil do finále - aj tam bol Woltemade najlepším kanonierom so šiestimi presnými zásahmi.



Bayern hľadá posily do útoku po odchodoch Thomasa Müllera, Leroya Saného a Mathysa Tela. Tímu bude zároveň niekoľko mesiacov chýbať aj Jamal Musiala pre zlomeninu ihlice a členka. Práve jeho môže nahradiť Woltemade v tíme, ktorý už toto leto neuspel pri Florianovi Wirtzovi - ten sa rozhodol prestúpiť do Liverpoolu.