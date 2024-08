Bayern poslal krídelníka Zaragozu na hosťovanie do Osasuny

Mníchov 9. augusta (TASR) - Španielsky futbalový krídelník Bryan Zaragoza odchádza z Bayernu Mníchov do Osasuny Pamplona na hosťovanie do konca sezóny. Bundesligista o tom informoval v piatok.



Dvadsaťdvaročný Zaragoza prišiel do Bayernu v januári z Granady a s klubom má zmluvu do júna 2029. V drese bavorského klubu nastúpil doteraz na sedem súťažných duelov, pripomenula agentúra DPA.