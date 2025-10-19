< sekcia Šport
Bayern potiahol v derby Kane: „Cítim sa najlepšie v kariére“
Autor TASR
Berlín 19. októbra (TASR) - Sedem zápasov a sedem víťazstiev, to je bilancia futbalistov Bayernu Mníchov v tejto sezóne Bundesligy. Svoju formu potvrdili aj v sobotnom Der Klassiker, teda v derby proti Borussii Dortmund (2:1). Po zápase sa najviac skloňovalo meno Harryho Kanea, najlepšieho hráča zápasu.
V Allianz Aréne išli domáci do vedenia práve po jeho góle v 22. minúte, po zmene strán zvýšil Michael Oliseh na 2:0. Striedajúci Julian Brandt potom už len dokázal znížiť v 84. minúte. Kane strelil gól v siedmom zápase po sebe, celkovo to bol jeho 104. gól za Bayern a 400. na klubovej úrovni v kariére. V tejto sezóne má na konte 19 gólov v 11. zápasoch vo všetkých súťažiach, z toho 12 ich dal v lige. „Bol to jeden z mojich najlepších zápasov a pravdepodobne dokonca najlepší v mojej kariére. Ale cítim sa vynikajúco, asi najlepšie odkedy hrám futbal,“ citovala 32-ročný hráča agentúra DPA.
Kapitán anglickej reprezentácie zažiaril nielen vďaka svojmu úvodnému gólu. Rozdával prihrávky, absolvoval niekoľko dlhých šprintov, dokonca sa prezentoval aj ako obranca pri „šmýkačkách“. A predviedol sa aj ako skvelý režisér hry. „Je to naozaj radosť. Keby nám niekto povedal, že Harry sa bude sezónu od sezóny zlepšovať, pravdepodobne by sme za neho zaplatili ešte viac,“ povedal s úsmevom generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen. Bavori zaplatili za svoju posilu pred dvoma rokmi 100 miliónov eur, čím stanovili nový rekord Bundesligy.
O aktuálnej forme Bayernu hovorí aj ďalšia štatistika, bolo to jeho 11. víťazstvo v 11 zápasoch. Bavori majú na čele tabuľky päťbodový náskok pred Lipskom, ktoré zdolalo Hamburg 2:1, Borussia klesla na štvrté miesto. „Náš prvý polčas bol takmer perfektný. Boli sme veľmi dominantní, mohli sme streliť o dva, alebo o tri góly viac,“ ocenil výkon mužstva tréner Vincent Kompany.
Obranca Dortmundu Nico Schlotterbeck pri svojom hodnotení rovnako vyzdvihol útočné eso Bavorov. „Je to pravdepodobne najkomplexnejší útočník v Európe v súčasnosti.“
Zmluva anglického zakončovateľa s Bayernom platí do 30. júna 2027. V Mníchove sa veľa špekuluje o jej predĺžení. „Už sme povedali, že je jednoducho príliš skoro myslieť na to. Harry sa momentálne sústreďuje na hranie futbalu. Všetci sa z toho tešíme, pretože stále hrá skvele. Preberieme to vo vhodnom čase,“ dodal Dreesen. A Kane je v tejto otázke tiež pokojný: „Neponáhľam sa, rozhovory sa uskutočnia v určitom okamihu, ale myslím si, že veci idú naozaj dobre. Kedykoľvek sa o tom budeme rozprávať, som si istý, že budeme k sebe úprimní a potom uvidíme, ako sa budú vyvíjať ďalšie roky.“
