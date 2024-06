Bayern predĺžil zmluvu s Pavlovičom do júna 2029

Mníchov 16. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov predĺžil zmluvu s Aleksandarom Pavlovičom. Dvadsaťročný stredopoliar, ktorý pre chorobu vypadol z nominácie nemeckej reprezentácie na ME 2024, bude v bavorskom klube pôsobiť do júna 2029. Informovala o tom agentúra AFP.



Pavlovič debutoval v drese Bayernu v uplynulej sezóne a za Mníchovčanov oodhral 19 ligových zápasov, v ktorých dal dva góly. Svojimi výkonmi si vypýtal pozvánku od trénera národného tímu Juliana Nagelsmanna, no krátko pred štartom ME z kádra vypadol a nahradil ho v ňom Emre Can.



"Aleksandar je príkladom hráča, ktorý na sebe neustále pracuje v snahe byť najlepší. Sme radi, že sme si ho udržali v tíme," vyhlásil športový riaditeľ Bayernu Max Eberl.