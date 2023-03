Bayern prišiel o prvenstvo, v Leverkusene inkasoval len z penált

Leverkusen 20. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov prišli v 25. kole nemeckej Bundesligy o prvé miesto v tabuľke. Na pôde Bayeru Leverkusen prehrali 1:2, pričom oba góly inkasovali z pokutových kopov, ku ktorým prišlo za veľmi podobných okolností. Bundesligu vedie momentálne o jeden bod Borussia Dortmund, ktorá v sobotu vyhrala nad 1. FC Kolín hladko 6:1.



V Leverkusene pohrozili v úvode domáci Kerem Demirbay i Jeremie Frimpong, no defenzíva úradujúcich majstrov si s nimi poradila. Bayern premenil svoju prvú útočnú akciu v 22. minúte, keď skóroval Joshua Kimmich, ktorému nabil z hranice malého vápna Leon Goretzka. Prvý pokutový kop domácich prišiel v 55. minúte po faule Benjamina Pavarda na Amina Adliho a konzultácii so systémom VAR. Rozhodca Tobias Stieler pôvodne odpískal filmovanie zo strany Adliho, ktorému udelil aj žltú kartu, no neskôr ju zrušil. Brankár Yann Sommer nevystihol správny smer strely Exequiela Palaciosa a domáci vyrovnali. Veľmi podobná situácia nastala o osemnásť minút neskôr, keď dostal Adli pas na kraj pokutového územia. Arbiter opäť odpískal filmovanie stredopoliara domácich počas súboja s Dayotom Upamecanom a následne znova odpískal penaltu po konzultácii s VAR. Tá mala toho istého exekútora, ktorý umiestnil loptu na to isté miesto. Sommerovi tesne ušla.



"Som veľmi šťastný, spokojný a hrdý," zhodnotil krátko výkon svojho tímu tréner Xabi Alonso pre AP. Leverkusen doviedol k prvému triumfu nad tímom, v ktorom pôsobil ako hráč. Jeho mužstvo nadviazalo na štvrtkový triumf 2:0 nad Ferencvárosom Budapešť, ktorým spečatilo svoj postup do štvrťfinále Európskej ligy.



Bayern má šancu dostať sa späť na čelo tabuľky 1. apríla, keď privíta v šlágri vedúci Dortmund. "Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Vedeli sme to, no za 90 minút sme to na ihrisku neukázali a musíme zistiť prečo," povedal po stretnutí kapitán hostí Thomas Müller. "Teraz chceme zvládnuť asociačný termín bez zranení a hneď po ňom máme extrémne dôležitý zápas proti Dortmundu," dodal Müller, ktorého tím zaznamenal len tretiu prehru v sezóne. "Farmaceuti" ukončili jeho štvorzápasovú víťaznú sériu naprieč všetkými súťažami.