Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Šport

Bayern prišiel pri vysokom triumfe o Musialu, Daviesa a Urbiga

.
Hráč Michael Olise z Bayernu Mníchov strieľa počas prvého zápasu osemfinále Ligy majstrov Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov v Miláne 10. marca 2026. Foto: TASR/AP

Bayern neuviedol, ako dlho budú chýbať v kádri.

Autor TASR
Mníchov 11. marca (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov oznámil, že pri utorkovom vysokom víťazstve nad Atalantou 6:1 v prvom osemfinále Ligy majstrov sa zranili Jamal Musiala, Alphonso Davies aj Jonas Urbig.

Bayern neuviedol, ako dlho budú chýbať v kádri. Musiala a Urbig sa zranili v nadstavenom čase, Davies, ktorý nastúpil cez polčas, musel striedať 20 minút pred koncom. Musiala, ktorý vynechal prvých šesť mesiacov sezóny pre zlomený členok, sa mal zraniť v rovnakom mieste, Davies má problémy so zadným stehenným svalom a Urbig utrpel otras mozgu. Informovala agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Rezort diplomacie: SR nateraz uzatvára repatriácie z Blízkeho východu

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca