Bayern prišiel pri vysokom triumfe o Musialu, Daviesa a Urbiga
Bayern neuviedol, ako dlho budú chýbať v kádri.
Autor TASR
Mníchov 11. marca (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov oznámil, že pri utorkovom vysokom víťazstve nad Atalantou 6:1 v prvom osemfinále Ligy majstrov sa zranili Jamal Musiala, Alphonso Davies aj Jonas Urbig.
Bayern neuviedol, ako dlho budú chýbať v kádri. Musiala a Urbig sa zranili v nadstavenom čase, Davies, ktorý nastúpil cez polčas, musel striedať 20 minút pred koncom. Musiala, ktorý vynechal prvých šesť mesiacov sezóny pre zlomený členok, sa mal zraniť v rovnakom mieste, Davies má problémy so zadným stehenným svalom a Urbig utrpel otras mozgu. Informovala agentúra AFP.
