Bayern proti Celticu splnil úlohu, ale výkonom nenadchol

Bratislava 19. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov splnili úlohu a postúpili do osemfinále Ligy majstrov. Po minulotýždňovom víťazstve na pôde Celticu 2:1 sa favorit v utorkovej domácej odvete play off vytrápil, keď postúpil až po remíze 1:1. Nemecké médiá podrobili výkon Bavorov kritike a poznamenali, že s takým výkonom to na lepšie mužstvá nebude stačiť.



Škótsky klub poslal v 63. minúte nečakane do vedenia Nicolas-Gerrit Kühn, domáci potom zahodili množstvo šancí, až v nadstavenom čase sa presadil Alphonso Davies, ktorý tak poslal Bavorov ďalej. "Sen o finále doma stále žije, ale Bayern sa musí v Lige majstrov zlepšiť. S výkonom ako proti Celticu to proti veľkým súperom nepôjde," citoval denník Bild reportéra Michela Schröera.



V osemfinále narazí Bayern buď na Bayer Leverkusen, alebo Atletico Madrid. Žreb sa uskutoční v piatok o 12.00 hod. "Obaja sú ťažkí súperi. Videli sme to cez víkend proti Leverkusenu v lige. Atletico je veľmi silné. Ale nezáleží na tom, koho dostaneme, ak chceme ísť ďalej," povedal pre uefa.com Serge Gnabry, krídelník Bayernu.



Tréner Celticu Brendan Rodgers bol po zápase veľmi hrdý na svojich hráčov napriek vypadnutiu: "Prišli sme do Allianz arény a hrali sme veľmi isto, bez akéhokoľvek strachu. A to ma robí veľmi hrdým. Dostali sme v závere krutý úder a teraz to vyzerá ako prehra, ale prišli sme, remizovali sme a bohužiaľ to nestačilo na to, aby sme postúpili. Narazili sme na jedného z favoritov a boli sme veľmi blízko, aby sme ho vyradili. Najmä na ich domácom ihrisku nie je veľa tímov, ktoré sem prídu a vytvoria si také príležitosti ako my a hrajú s takou odvahou. Nie je to nič iné ako hrdosť. Hrali sme bez strachu, boli sme veľmi dobrí v obrane, ale tiež sme ukázali našu odvahu hrať futbal."



Bruggy si priviedli do Bergama náskok 2:1 z úvodného zápasu a svoj postup potvrdili aj triumfom v odvete. Už v polčase viedli nad domácou Atalantou 3:0 zásluhou dvoch gólov Chemsdinea Talbiho, domácim dovolili už len skorigovať výsledok, keď sa presadil Ademola Lookman. Nigérijský útočník bol smoliar ďalších minút, jeden gól mu zobral VAR pre ofsajd a potom nepremenil penaltu. Atalanta dohrávala duel s 10 hráčmi po vylúčení Rafaela Toloia. "Vypadli sme zaslúžene, priznajme Bruggám rešpekt. Boli to dva zvláštne zápasy. Teraz sme inkasovali skoro a oni z toho vyťažili maximum. Nebolo spravodlivé, aby sa polčas skončil 3:0, mohlo to byť aj 2:1. V priebehu 8 minút sme mali toľko šancí, druhý polčas potom utlmil naše nadšenie. Zo športového hľadiska sme boli dobrí a udržali sme tempo, ale toto nebolo o našej kondícii," uviedol tréner talianskeho tímu Gian Piero Gasperini.



Benfica zvíťazila v prvom zápase na ihrisku AS Monaco 1:0, v odvete na domácej pôde uhrala postupovú remízu 3:3. Kľúčový gól portugalského tímu strelil v 84. minúte Orkun Kökcü. "Nikdy nie som v takejto pozícii, vždy hrám viac zozadu. Sledoval som na tréningu veľa našich útočníkov, takže som len išiel na bližšiu žrď a loptu som dostal perfektne. Musel som sa jej len dotknúť. Bolo to ťažké, ale zároveň pekné," vyjadril sa strelec rozhodujúceho zásahu.



Benfica narazí v osemfinále na Liverpool alebo Barcelonu, Bruggy sa stretnú s jedným z dvojice Lille - Aston Villa.