Bayern prvýkrát v Bundeslige stratil body, remizoval s Unionom
„Bavori“ ťahali do tohto stretnutia 16-zápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach, naposledy neuspeli na júlových majstrovstvách sveta klubov.
Autor TASR,aktualizované
Mníchov 8. novembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov prvýkrát v prebiehajúcom ročníku nemeckej Bundesligy stratili body, v 10. kole zachránili remízu 2:2 na trávniku Unionu Berlín. „Bavori“ ťahali do tohto stretnutia 16-zápasovú víťaznú sériu vo všetkých súťažiach, naposledy neuspeli na júlových majstrovstvách sveta klubov.
Bayern mal síce proti Unionu územnú prevahu, ale ani raz v stretnutí neviedol. Domáci mohli už v 10. minúte viesť, ale zásah Ansaha odvolal systém VAR pre ofsajd. Mníchovčania zachraňovali zisk bodu v samotnom závere, keď sa presadil v tretej minúte nadstaveného času Harry Kane. Aj napriek prekvapivej remíze zostávajú na čele tabuľky, po 10 zápasoch majú na konte 28 bodov.
Lipsko nevyužilo možnosť znížiť stratu na Bayern, s Hoffenheimom prehralo 1:3 a po troch výhrach za sebou našlo v Bundeslige premožiteľa.
Bundesliga - 10. kolo:
Union Berlín - Bayern Mníchov 2:2 (1:1)
Góly: 27. a 83. Doekhi - 38. Diaz, 90+3. Kane
Bayer Leverkusen - 1. FC Heidenheim 6:0 (5:0)
Góly: 2. a 22. Schick, 16. Hofmann, 27. Poku, 45+1. a 53. Maza
TSG 1899 Hoffenheim - RB Lipsko 3:1 (2:1)
Góly: 20. Hajdari, 38. Lemperle, 79. Promel - 9. Diomande
Hamburg SV - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)
Góly: 90+7. Königsdörffer - 64. Chukwuemeka
