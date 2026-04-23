Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
< sekcia Šport

Bayern je prvým finalistom Nemeckého pohára

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bundesligového majstra poslal v 22. minúte do vedenia kanonier Harry Kane, v nadstavenom čase poistil triumf Luis Diaz.

Autor TASR
Leverkusen 22. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa stali prvými finalistami Nemeckého pohára 2025/2026. V stredajšom semifinálovom zápase zvíťazili na ihrisku Bayeru Leverkusen 2:0 a po šiestich rokoch si tak zahrajú o DFB-Pokal.

Bundesligového majstra poslal v 22. minúte do vedenia kanonier Harry Kane, v nadstavenom čase poistil triumf Luis Diaz. Bayern sa vo finále (23. mája v Berlíne) stretne s úspešnejším z druhého semifinálového duelu medzi obhajcom VfB Stuttgartom a SC Freiburg, ktorý je na programe vo štvrtok 23. apríla o 20.45 h.



semifinále Nemeckého pohára:

Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov 0:2 (0:1)

Góly: 22. Kane, 90.+3 Diaz
