Bayern remizoval tretíkrát za sebou

Berlín 29. januára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa nedočkali víťazstva ani v treťom bundesligovom zápase v novom roku. V sobotňajšom domácom dueli proti Frankfurtu zaznamenali tretiu remízu 1:1, čo tréner Julian Nagelsmann označil za výsledkovú krízu.



Aj napriek bodovým stratám sa Bavori držia na čele tabuľky, ale s blížiacim sa osemfinále Ligy majstrov sa potrebuje nemecký majster výsledkovo chytiť. Bayern sa v prvom zápase osemfinále predstaví 14. februára na pôde Parížu St. Germain, s ktorým údajne rokuje o prestupe slovenský stopér Milan Škriniar.



“Nedosiahli sme potrebné výsledky, čiže sme vo výsledkovej kríze,” povedal Nagelsmann podľa AFP. “Stávajú sa v živote aj horšie veci, ale nie je to ideálne,” dodal.



Pred zimnou prestávkou mal Bayern na čele štvorbodový náskok, ale ten sa zmenšil na jeden bod. Na druhom mieste je Union Berlín, tretie Lipsko stráca na lídra dva body.



Dva z troch nerozhodných výsledkov zaznamenali Bavori s tímami, ktoré nie sú v top štvorke Bundesligy. “Keď chcete vyhrať veľké zápasy, musíte zvládnuť aj tie so slabšími súpermi. Je to dôležité z psychologického hľadiska,” dodal 35-ročný Nagelsmann s výhliadkou na duel s PSG. “Nemáme veľa času do prvého zápasu Ligy majstrov. Musíme sa preto vrátiť na víťaznú vlnu čím skôr, prvý krok je vždy najťažší,” pokračoval tréner mníchovských futbalistov.



Odvetný duel s Parížom sa v Mníchove uskutoční 8. marca, dovtedy by sa mohli po zraneniach vrátiť niektorí kľúčoví hráči. Je však isté, že do konca sezóny sú mimo hry brankár a kapitán Manuel Neuer a obranca Lucas Hernandez. Útočník Sadio Mane pravdepodobne nestihne prvý zápas na ihrisku PSG.