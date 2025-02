Bayern remizoval v šlágri v Leverkusene

Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov 0:0



VfL Bochum - Borussia Dortmund 2:0 (2:0)



Góly: 33. a 35. Masouras



/M. Bero (Bochum) odohral celý zápas/

FC St. Pauli - SC Freiburg 0:1 (0:1)



Gól: 89. Günter

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 1:2 (0:0)



Góly: 72. Woltemade - 77. Tomas, 87. Amoura (z 11 m)



/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý duel/

Union Berlín - Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:2)



Góly: 63. Ilič (z 11 m) - 10. Ullrich, 26. Kleindienst



/L. Bénes (Union) hral od 63. minúty/

Berlín 15. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov remizovali v šlágri 21. kola nemeckej Bundesligy na ihrisku Bayeru Leverkusen 0:0. Bavori si tak udržali osembodový náskok na čele tabuľky práve pred "farmaceutmi."Viac šancí mali v zápase domáci, brankára Neuera podržala v 1. polčase dvakrát konštrukcia brány. Po zmene strán mohol rozhodnúť Tell, ale hosťujúci Ito vykopol loptu smerujúcu do siete z bránkovej čiary. V úplnom závere minul tesne ľavú žrď Wirtz.Bochum zvíťazil nad Borussiou Dortmund 2:0. V základnej zostave domácich nechýbal slovenský reprezentant Matúš Bero, ktorý odohral celý duel. Bochum sa odrazil z dna neúplnej tabuľky, na ktoré spadol Holstein Kiel, ktorý má však zápas k dobru. Triumf Bochumu zariadil v prvom dejstve dvojgólový Georgios Masouras. Dortmundu patrí nelichotivé 11. miesto.Naplno bodoval na ihrisku VfB Stuttgart aj VfL Wolfsburg. V drese hostí mal plnú minutáž slovenský obranca Denis Vavro. Wolfsburg prehrával od 72. minúty, no v priebehu štvrťhodiny otočil duel na konečných 2:1 zásluhou Tiaga Tomasa a Mohameda Amouraa. Vavrov tím sa posunul na ôsmu priečku, Stuttgart klesol na šiestu pozíciu.Prehre Unionu Berlín proti Borussii Mönchengladbach (1:2). nezabránil slovenský stredopoliar László Bénes, ktorý naskočil zo striedačky v 63. minúte. Gladbach figuruje na siedmom mieste, Union je trinásty.