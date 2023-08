Bayern rokuje s Chelsea o prestupe brankára Arrizabalagu

Mníchov 9. augusta (TASR) – Španielsky futbalový brankár Kepa Arrizabalaga by sa mohol z Chelsea sťahovať do Bayernu Mníchov. Úradujúci nemecký šampión podľa agentúry DPA nadviazal kontakt s londýnskym klubom v snahe vyriešiť na začiatku sezóny post brankárskej jednotky.



Bayern stále nemôže počítať s Manuelom Neuerom, ktorý ešte nie je fit po decembrovej zlomenine nohy a Yann Sommer prestúpil do Interu Miláno. V pozícii jednotky tak v súčasnosti figuruje 35-ročný Sven Ulreich ako jediný skúsený brankár v kádri. Bavori mali záujem aj o iného španielskeho brankára Davida Rayu z Brentfordu, ten sa však už údajne dohodol na podmienkach s londýnskym Arsenalom.



Novú sezónu odštartuje Bayern v sobotu zápasom o nemecký Superpohár proti RB Lipsko. O týždeň neskôr ho čaká prvé bundesligové kolo na ihrisku Werderu Brémy.