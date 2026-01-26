Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bayern rokuje s Kaneom o predĺžení kontraktu, Eberl: Diskutujeme

Futbalista Bayernu Harry Kane sa teší z gólu počas zápasu 7. kola ligovej fázy Ligy majstrov Bayern Mníchov - Union Royale Saint-Gilloise v Mníchove 21. januára 2026. Foto: TASR/AP

Tridsaťdvaročný Kane prišiel do Mníchova v lete 2023 z londýnskeho Tottenhamu.

Mníchov 26. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov rokuje s anglickým kanonierom Harrym Kaneom o predĺžení kontraktu. V pondelok to potvrdil športový riaditeľ Bavorov Max Eberl.

Tridsaťdvaročný Kane prišiel do Mníchova v lete 2023 z londýnskeho Tottenhamu. V drese nemeckého tímu odvtedy odohral 126 zápasov, v ktorých nastrieľal 119 gólov. S klubom má momentálne podpísanú zmluvu do leta 2027. „Diskutujeme s Harrym. Každý vie, že v určitom okamihu sa bude musieť rozhodnúť,“ uviedol Eberl podľa agentúry AFP.

Kane v Nemecku prelomil dlhoročné čakanie na tímovú trofej, keď s ním v minulej sezóne získal bundesligový titul. „Harry má v nás veľkú dôveru a v Mníchove sa cíti dobre. On a jeho rodina sa tu usadili. Preto nemáme absolútne žiadny dôvod na ponáhľanie sa,“ povedal na tému nového kontraktu generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen. Samotný Angličan sa v októbri vyjadril, že predĺženie spolupráce s Bayernom si vie „jednoznačne predstaviť“.
