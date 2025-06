Bayern rozhodol v závere o víťazstve 2:1 nad Bocou

Washington 21. júna (TASR) - Futbalisti brazílskeho Flamenga si na MS klubov v USA pripísali na konto druhé víťazstvo. V piatkovom dueli D-skupiny zdolali vo Philadelphii FC Chelsea 3:1 a postúpili do vyraďovacej fázy. Istotu účasti v osemfinále v „céčku“ má už Bayern Mníchov, ktorý vo svojom druhom vystúpení zvíťazil nad Bocou Juniors 2:1.



Flamengo v druhom polčase v priebehu troch minút otočilo skóre zásluhou Gonzala Pinta a Danila, tretí gól vsietil v 83. minúte striedajúci Wallace Yan. Chelsea dohrávala bez vylúčeného Nicolasa Jacksona. V druhom zápase skupiny sa zrodil triumf Esperance Tunis nad FC Los Angeles 1:0. Americký klub prišiel o šancu postúpiť, tuniský sa udržal v hre.



Hráči Benficy Lisabon zaznamenali na turnaji prvé víťazstvo. Novozélandský Auckland City deklasovali 6:0. Druhý polčas zápasu sa začal s takmer dvojhodinovým oneskorením pre búrku v Orlande. Amatérski futbalisti dlho odolávali tlaku portugalského mužstva, posilnení oduševneným výkonom 20-ročného brankára Nathana Garrowa. Prelomenie streleckej nemohúcnosti priniesla až penalta z úplného záveru prvého polčasu, ktorú premenil 37-ročný Angel Di María. Argentínsky veterán sa po ukončení turnaja vráti do rodného Rosaria, kde v roku 2001 s miestnym Central začal svoju bohatú kariéru. V druhom polčase pridala Benfica ďalších päť gólov. Dvakrát sa presadil Leandro Barreiro, raz Vangelis Pavlidis s Renatom Sanchesom a v nadstavenom čase z penalty uzavrel skóre Di Maria.



Bayern sa proti klubu z Buenos Aires ujal vedenia, keď sa v 18. minúte presadil Harry Kane. V 66. minúte však vyškolil obranu nemeckého veľkoklubu Miguel Merentiel a vyrovnal. Víťazný gól zariadil v 84. minúte Michael Oliseh, keď prestrelil preplnenú šestnástku.







MS klubov FIFA



C-skupina:



Miami Gardens



Bayern Mníchov - Boca Juniors 2:1 (1:0)



Góly: 18. Kane, 84. Olise - 66. Miguel Merentiel







Orlando



Benfica Lisabon - Auckland City 6:0 (1:0)



Góly: 45+4. a 90+7. Di Maria (oba z 11 m), 76. a 78. Barreiro, 54. Pavlidis, 63. Sanches







tabuľka:



1. Bayern Mníchov 2 2 0 0 12:1 6*



2. Benfica Lisabon 2 1 1 0 8:2 4



3. Boca Juniors 2 0 1 1 3:4 1



4. Auckland City 2 0 0 2 0:16 0



*postup do osemfinále







D-skupina:



Nashville



FC Los Angeles - Esperance Tunis 0:1 (0:0)



Gól: 71. Belaili







Philadelphia



CR Flamengo - FC Chelsea 3:1 (0:1)



Góly: 62. Pinto, 65. Danilo, 83. Yan - 13. Neto, ČK: 68. Jackson (Chelsea)







tabuľka:



1. Flamengo 2 2 0 0 5 1 6*



2. Chelsea 2 1 0 1 3 3 3



3. Esperance 2 1 0 1 1 2 3



4. FC Los Angeles 2 0 0 2 0 3 0



*postup do osemfinále