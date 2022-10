Bayern s jasnou výhrou na Camp Nou, Xavi: Ovplyvnilo nás veľa vecí

Barcelona 27. októbra (TASR) - Futbalisti Barcelony si nezahrajú vyraďovaciu fázu Ligy majstrov druhý rok po sebe. S Bayernom Mníchov prehrali v stredu 0:3, o ich osude však rozhodol už predtým Inter Miláno, ktorý zdolal Viktoriu Plzeň 4:0. Kataláncov čaká play off o osemfinále Európskej ligy, keďže český zástupca ich už nemôže v záverečnom zápase C-skupiny predstihnúť.



Skóre otvoril už v 10. minúte Sadio Mane, ktorému poslal prihrávku do behu Serge Gnabry. Senegalčan si poradil s Hectorom Bellerinom a brankára Marca-Andreho ter Stegena preloboval. Gnabry naservíroval po polhodine hry podobnú prihrávku aj Ericovi Maximovi Choupoovi-Motingovi, ktorý v rýchlosti nezaváhal a pripísal si štvrtý gól v piatich zápasoch. Pred prestávkou ešte odpískal rozhodca Anthony Taylor pokutový kop pre Barcelonu, no VAR verdikt zrušil. V 56. minúte sa tešil aj samotný Gnabry, no center, z ktorého skóroval, si spracoval v ofsajde. Arbiter zmenil pôvodný verdikt po opätovnom použití systému VAR. Niekoľko príležitostí mali ešte domáci, na konečných 3:0 však z bezprostrednej blízkosti upravil Benjamin Pavard. O center do malého vápna sa opäť postarala najvýraznejšia postava zápasu - Gnabry.



"Podali sme dobrý výkon, trpezlivý a s loptou na kopačkách. Vedeli sme, že Barcelona bude mať veľmi dobrú formu a podarilo sa nám udrieť v správnej chvíli. Veľký podiel práce odviedla obrana. Bol to úspešný zápas, boli sme efektívni," zhodnotil tréner hostí Julian Nagelsmann pre AFP. Jeho náprotivok Xavi nebol spokojný s výkonom svojho mužstva. Podľa neho sa na hráčoch podpísalo vypadnutie, ktoré bolo známe už pred výkopom.



"Dnes sme v skutočnosti nehrali, nedosiahli sme ich úroveň. Bayern bol veľmi dobrý, oveľa lepší a dal do toho väčšiu intenzitu. Som si istý, že nás psychologicky ovplyvnilo vypadnutie pred zápasom. Určite to tak bolo," uviedol Xavi pre DPA. Domáci fanúšikovia povzbudzovali svoj tím do úplného konca a neodišli ani po záverečnom hvizde. Hráči sa vrátili na ihrisko, aby im poďakovali. Priaznivci videli na dlhé obdobie záverečný duel Ligy majstrov na Camp Nou, tím ho dočasne opustí v dôsledku rekonštrukcie.



Bayern si víťazstvom zaistil výhru v skupine, na druhý Inter má náskok päť bodov. Zvládol to napriek absencii niekoľkých posíl vrátane brankárskej jednotky Manuela Neura, obrancu Lucasa Hernandeza či útočníka Leroya Saneho. Ďalšie stretnutie "céčka" malo slovenské zastúpenie, za domácich nastúpil s kapitánskou páskou Milan Škriniar a za Plzeň odohral prvý polčas stredopoliar Erik Jirka.