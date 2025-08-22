Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bayern sa dohodol na spolupráci s Deutsche Telekom do roku 2032

Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Partnerstvo rekordných nemeckých šampiónov s Deutsche Telekom sa začalo v roku 2003, charakteristické „téčko“ odvtedy na dresoch nechýbalo ani raz.

Autor TASR
Mníchov 22. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov predĺžil spoluprácu so spoločnosťou Deutsche Telekom. So sponzorom, ktorého logo figuruje v prednej časti dresov, podpísal novú zmluvu do roku 2032.

Partnerstvo rekordných nemeckých šampiónov s Deutsche Telekom sa začalo v roku 2003, charakteristické „téčko“ odvtedy na dresoch nechýbalo ani raz. „Ak si môžem priať jednu vec, tak aby sme mali manželstvo, ktoré presiahne rok 2032,“ uviedol generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen podľa DPA. Nový kontrakt má Bavorom vyniesť viac než 60 miliónov eur ročne.
