Bayern sa ešte nevzdal bundesligového titulu, Tuchel: Musíme vyhrávať

Mníchov 8. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa naďalej nevzdávajú v boji o tohtoročný triumf v nemeckej Bundeslige. Napriek nepriaznivým okolnostiam z pohľadu Bavorov to v piatok uviedol tréner tímu Thomas Tuchel.



Do konca sezóny zostáva desať zápasov a Mníchovčania momentálne strácajú na vedúci Bayer Leverkusen desať bodov. Zverenci Xabiho Alonsa dosiaľ neprehrali ani jeden ligový duel a mieria za prvým majstrovským titulom v histórii klubu. "Existuje odlišnosť medzi vyhlásením vojny a vzdaním sa. Bodový rozdiel medzi nami je veľmi veľký, to je reálne. Musíme vyhrávať a vyhrávať, keďže to už nie je len v našich rukách," okomentoval situáciu Tuchel.



Bayern čaká v sobotu duel proti predposlednému Mainzu, Leverkusen sa v nedeľu stretne s Wolfsburgom. "Leverkusenu viac nedýchame na krk, čo je naša vlastná chyba. Ale to nás nezbavuje povinnosti dať zo seba zajtra všetko," vyhlásil 50-ročný kouč na predzápasovej tlačovej konferencii.



Bavori minulý víkend remizovali vo Freiburgu 2:2, v utorok si však zabezpečili postup do štvrťfinále Ligy majstrov, keď doma zdolal Lazio Rím 3:0. "Samozrejme, že takéto výsledky nám pomáhajú a dodávajú nám odvahu aj sebavedomie. Dúfame, že budú nasledovať ďalšie víťazstvá," skonštatoval Tuchel podľa AFP.