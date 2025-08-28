< sekcia Šport
Bayern sa v 1. kole pohára vytrápil s treťoligistom, vykúpil ho Kane
Bayern v zápase premárnil dvojgólový náskok, keď nemeckého giganta v druhom polčase zaskočil dvoma presnými zásahmi v priebehu šiestich minút domáci Fatih Kaya.
Autor TASR
Berlín 28. augusta (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov splnili úlohu favorita a postúpili do 2. kola Nemeckého pohára, ale v stredajšom dueli úvodného kola sa riadne vytrápili s domácim SV Wehen Wiesbaden. Rekordný bundesligový majster zdolal treťoligistu 3:2 až gólom kanoniera Harryho Kanea zo štvrtej minúty nadstaveného času.
Bayern v zápase premárnil dvojgólový náskok, keď nemeckého giganta v druhom polčase zaskočil dvoma presnými zásahmi v priebehu šiestich minút domáci Fatih Kaya. Kane predtým v 16. minúte premenil pokutový kop, no v 76. minúte za stavu 2:2 z bieleho bodu zlyhal. Zahodil prvú penaltu v súťažnom stretnutí od MS 2022 v Katare, medzitým 31-krát v sérii z 11 m skóroval. Napokon však anglický reprezentačný útočník dosiahol hlavičkou víťazný gól, ktorým bavorský veľkoklub odvrátil črtajúcu sa senzáciu. Bayern naposledy neprešiel cez 1. kolo DFB Cupu pred 31 rokmi, keď nestačil na TSV Vestenbergsgreuth, pripomenula agentúra DPA.
Bayern v zápase premárnil dvojgólový náskok, keď nemeckého giganta v druhom polčase zaskočil dvoma presnými zásahmi v priebehu šiestich minút domáci Fatih Kaya. Kane predtým v 16. minúte premenil pokutový kop, no v 76. minúte za stavu 2:2 z bieleho bodu zlyhal. Zahodil prvú penaltu v súťažnom stretnutí od MS 2022 v Katare, medzitým 31-krát v sérii z 11 m skóroval. Napokon však anglický reprezentačný útočník dosiahol hlavičkou víťazný gól, ktorým bavorský veľkoklub odvrátil črtajúcu sa senzáciu. Bayern naposledy neprešiel cez 1. kolo DFB Cupu pred 31 rokmi, keď nestačil na TSV Vestenbergsgreuth, pripomenula agentúra DPA.