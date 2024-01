Bayern si uctil Beckenbauera výhrou. Tak by si to prial, vraví Tuchel

Mníchov 13. januára (TASR) - Štart jarnej časti nemeckej Bundesligy zatienilo úmrtie Franza Beckenbauera a futbalisti Bayernu Mníchov si v piatok uctili klubovú legendu dôstojne. V stretnutí 17. kola zdolali Hoffenheim hladko 3:0.



O dva presné zásahy sa postaral Jamal Musiala, tretí pridal Harry Kane. "Keď hráte za Bayern, viete, aká je tu Franz Beckenbauer osobnosť. Urobil pre klub veľa, chceli sme uspieť aj z rešpektu k nemu," povedal Musiala podľa AFP.



Jedného z troch futbalistov histórie, ktorý sa stal majstrom sveta ako hráč i tréner, si 75.000 divákov pripomenulo pred výkopom minútou ticha. "Bolo to trochu zvláštne, nie je jednoduché nájsť tie správne slová. Nielen členovia rodiny Bayernu, ale celý svet oceňuje, čo dosiahol Franz Beckenbauer. Pre klub urobil všetko a my môžeme povedať iba ďakujem," vyzdvihol ikonu klubu veterán Thomas Müller.



Spokojnosť s priebehom večera vyjadril aj tréner bavorského veľkoklubu Thomas Tuchel: "Bola to oslava futbalu. Takto by si to prial aj Franz Beckenbauer."



Bayern zabodoval v lige naplno tretíkrát za sebou a po piatku mu patrila druhá priečka s mankom jedného bodu na Bayer Leverkusen. "Farmaceutov" v sobotu čakal duel proti Augsburgu, po jeho absolvovaní mal však na konte o jeden duel viac.