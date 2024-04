Bayern trénoval opäť bez Neuera, jeho návrat v Heidenheime je neistý

Mníchov 2. apríla (TASR) - Futbalový brankár Manuel Neuer chýbal na pondelňajšom tréningu Bayernu Mníchov. Pre zranenie stehna vynechal dva prípravné reprezentačné zápasy vo Francúzsku (2:0) a s Holandskom (2:1) i sobotňajšie ligové stretnutie proti Borussii Dortmund (0:2). Zatiaľ nie je jasné, či bude k dispozícii v najbližšom dueli na pôde Heidenheimu, ktorý je na programe v sobotu.



Neuer si zranil sval na stehne na sústredení nemeckej reprezentácie a minulý týždeň trénoval individuálne. Proti Borussii ho nahradil Sven Ulreich. Po tomto zápase sa vrátili do hry stredopoliar Aleksandar Pavlovič a obranca Raphael Guerreiro.



Prehra v predošlom stretnutí znamenala pre úradujúcich majstrov nárast straty na vedúci Bayer Leverkusen na 13 bodov, pričom do konca sezóny zostáva sedem kôl. Bayernu tak hrozí koniec ligovej dominancie, ktorá trvá od roku 2013.



Najrealistickejšiu možnosť na trofej má v Lige majstrov, kde ho čaká štvrťfinálový dvojzápas s Arsenalom. V prvom stretnutí (9.4.) v Londýne by mal byť Neuer už k dispozícii. Informácie priniesla agentúra DPA.