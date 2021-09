Bayern dal Bochumu sedmičku, Nagelsmann: Skvelý výsledok i hra

Mníchov 19. septembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov privítali nováčika VfL Bochum v I. Bundeslige sedemgólovou nádielkou. V súťaži tak zvíťazili štvrtýkrát v sérii a s 13 bodmi figurujú na čele tabuľky.



Úradujúceho nemeckého majstra môže ešte v nedeľu zosadiť z čela Wolfsburg, ak zdolá Eintracht Frankfurt a uchová si stopercentnú bilanciu. "Som šťastný nielen z výsledku, ale aj z toho, ako sme hrali. Dobre sme si posúvali loptu a vytvorili si množstvo šancí. Po prestávke sme sa sústredili, aby sme neinkasovali. Celkovo to bolo veľmi dobré predstavenie," nemusel šetriť pochvalou tréner Bayernu Julian Nagelsmann podľa oficiálnej webstránky bavorského klubu.



O dva góly domácich sa postaral Joshua Kimmich, ďalšie pridali Leroy Sane, Serge Gnabry, Robert Lewandowski a Maxim Choupo-Moting. V 43. minúte si do vlastnej siete loptu zrazil obranca Bochumu Vassilios Lampropoulos. Rozhodnuté bolo už v polčase, po ktorom Bayern viedol 4:0.



Trénerovi hostí sa po zápase na tlačovej konferencii hovorilo ťažko. "Pripomínajú nám, že toto bola jedna z najkrutejších klubových prehier. Ťažko sa to počúva. Nedokázali sme využiť naše protiútoky a následne sme v obrane prepadli. To bol recept na katastrofu. Dnes sme zaplatili veľkú cenu, budúci týždeň musíme predviesť lepší výkon," konštatoval kouč Bochumu Thomas Reis.