Bayern uštedril Freiburgu prvú prehru

Berlín 7. novembra (TASR) - Futbalisti majstrovského Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotnom zápase 11. kola bundesligy nad SC Freiburg 2:1 a uštedrili súperovi prvú prehru v aktuálnom ročníku súťaže. Freiburg bol až do súboja s obhajcom jediným tímom z 18-členného pelotónu, ktorý ešte neokúsil trpkosť prehry.



Bayern dosiahol štvrté ligové víťazstvo za sebou. O jeho góly sa postarali Leon Goretzka a po prestávke Robert Lewandowski. Janik Haberer v nadstavenom čase už iba zmiernil prehru hostí. Mníchovčania zvýšili náskok na čele tabuľky na štyri body pred Borussiou Dortmund, ktorá prehrala na pôde RB Lipsko 1:2. Tretiemu Freiburgu sa vzdialili na rozdiel šiestich bodov.



Lewandowski má na konte v lige už 15 gólov a 22 vo všetkých súťažiach v tomto ročníku. Bayern v tomto kalendárnom roku zaťažil konto súperov už stovkou presných zásahov a len jeden ho delí od vyrovnania rekordu nemeckého klub (101). Ten ešte v roku 1977 stanovil 1. FC Kolín. Tréner Bavorov Julian Nagelsmann vyjadril po stretnutí s výsledkom spokojnosť. "Je to veľmi dôležité víťazstvo nad priamym konkurentom. Freiburg dobre bránil v šestnástke a napokon nám dva góly stačili. Mohli sme ich však streliť viac," citovala Nagelsmanna agentúra AFP. Tréner SC Christian Streich je momentálne najdlhšie slúžiacim koučom v Bundeslige. V tejto sezóne jeho hráči zdolali účastníkov Ligy majstrov z Dortmundu aj Wolfsburgu, resp. s RB Lipsko remizovali. Proti Bayernu im to ale nejde, vonku nad ním ešte nevyhrali a v 22 vzájomných dueloch s ním až 19-krát prehrali. Freiburg má stále najlepšiu obranu v lige, v 11 zápasoch inkasoval len deväťkrát.



V šlágri soboty vicemajster z Lipska zdolal doma BVB. V druhom polčas o tom rozhodol Dán Yussuf Poulsen. Kapitán Dortmundu Marco Reus, ktorý v druhom polčase vyrovnal na 1:1, nemal po zápase dobrú náladu: "Nedosiahli sme dnes na ich úroveň. Neboli sme takí agresívni ako oni a nemali sme dobrú rozohrávku. Celkovo sme podali slabý výkon, aby sme mohli uspieť. Pravda je jednoduchá, nezaslúžili sme si vyhrať." Tréner Lipska Jesse Marsch pred zápasom burcoval, že už nastal čas, aby jeho mužstvo zdolalo špičkový tím. "Zaslúžili sme si víťazstvo. A je veľmi dôležité. Ukázali sme viacero dobrých individuálnych výkonov. Stále však máme na čom pracovať. Som však na mojich hráčov teraz veľmi hrdý," zhodnotil Američan. Lipsko poskočilo v neúplnej tabuľke na piate miesto.