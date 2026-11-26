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Bayern utrpel prvú prehru v sezóne, Kompany: O ničom nerozhodla
Bez zranených opôr Harryho Kanea a Michaela Oliseho podľahol v 5. kole ligovej fázy Ligy majstrov 1:2 francúzskemu OSC Lille.
Autor TASR
Lille 26. novembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov utrpeli prvú prehru v sezóne. Bez zranených opôr Harryho Kanea a Michaela Oliseho podľahli v 5. kole ligovej fázy Ligy majstrov 1:2 francúzskemu OSC Lille, ktorý figuroval v tabuľke na predposlednom mieste. Tréner Bavorov Vincent Kompany však vyslovil presvedčenie, že tento výsledok nebude mať vplyv na konečné umiestnenie Bayernu v prestížnej súťaži.
Nemecký šampión išiel v Lille do vedenia po štvrťhodine, keď si na roh najlepšie vyskočil Dayot Upamecano a rozvlnil sieť. Na 2:0 mohol zvýšiť Konrad Laimer, ale skvele zasiahol brankár Berke Özer. V ďalšom priebehu mali viac z hry domáci a proti favoritovi dokázali otočiť v rozpätí 62. až 65. minúty zásluhou Ajaseho Uedu a vlastného gólu Aleksandara Pavloviča. Lille tak dosiahlo prvý triumf nad nemeckým súperom v Lige majstrov.
„Netreba robiť z tejto prehry žiadnu tragédiu. Musíme sa zomknúť, držať spolu a bojovať. Nemá zmysel sa na nič vyhovárať, Lille vyhralo zaslúžene, pretože v druhom polčase sme hrali podpriemerne. Tento zápas však nerozhodol o tom, kto bude víťazom Ligy majstrov. Pozrite sa na Paríž Saint-Germain. V uplynulých dvoch sezónach sa nedostal medzi elitnú osmičku, ktorá postúpila priamo do osemfinále, no napokon celú súťaž vyhral,“ uviedol Kompany pre akreditované médiá.
Veľkou oporou Lille bol obranca Nathan Ngoy, ktorý získal ocenenie pre Hráča zápasu. „Prežívam naozaj super pocity. Dokázali sme zdolať veľký európsky tím. V tejto sezóne Ligy majstrov sme sa trápili, o to viac sme chceli prelomiť výsledkovú mizériu pred domácimi fanúšikmi. Je skvelé, že sa nám to podarilo. V druhom polčase sme dokázali Bayern zatlačiť a napokon sme dosiahli cenný triumf,“ uviedol pre UEFA.com.
Ngoya vo futbalových kruhoch prirovnávajú ku Kompanymu, ktorý bol počas aktívnej kariéry elitným stopérom. „Pred zápasom sme sa spolu rozprávali. To, že ma k nemu prirovnávajú, mi veľmi lichotí. Je to jeden z najlepších belgických obrancov v histórii. Ale on je Vincent Kompany a ja som Nathan Ngoy. Ešte sa musím veľa učiť, aby som dosiahol jeho úroveň. Bol skvelý hráč a je aj výborný tréner.“
Nemecký šampión išiel v Lille do vedenia po štvrťhodine, keď si na roh najlepšie vyskočil Dayot Upamecano a rozvlnil sieť. Na 2:0 mohol zvýšiť Konrad Laimer, ale skvele zasiahol brankár Berke Özer. V ďalšom priebehu mali viac z hry domáci a proti favoritovi dokázali otočiť v rozpätí 62. až 65. minúty zásluhou Ajaseho Uedu a vlastného gólu Aleksandara Pavloviča. Lille tak dosiahlo prvý triumf nad nemeckým súperom v Lige majstrov.
„Netreba robiť z tejto prehry žiadnu tragédiu. Musíme sa zomknúť, držať spolu a bojovať. Nemá zmysel sa na nič vyhovárať, Lille vyhralo zaslúžene, pretože v druhom polčase sme hrali podpriemerne. Tento zápas však nerozhodol o tom, kto bude víťazom Ligy majstrov. Pozrite sa na Paríž Saint-Germain. V uplynulých dvoch sezónach sa nedostal medzi elitnú osmičku, ktorá postúpila priamo do osemfinále, no napokon celú súťaž vyhral,“ uviedol Kompany pre akreditované médiá.
Veľkou oporou Lille bol obranca Nathan Ngoy, ktorý získal ocenenie pre Hráča zápasu. „Prežívam naozaj super pocity. Dokázali sme zdolať veľký európsky tím. V tejto sezóne Ligy majstrov sme sa trápili, o to viac sme chceli prelomiť výsledkovú mizériu pred domácimi fanúšikmi. Je skvelé, že sa nám to podarilo. V druhom polčase sme dokázali Bayern zatlačiť a napokon sme dosiahli cenný triumf,“ uviedol pre UEFA.com.
Ngoya vo futbalových kruhoch prirovnávajú ku Kompanymu, ktorý bol počas aktívnej kariéry elitným stopérom. „Pred zápasom sme sa spolu rozprávali. To, že ma k nemu prirovnávajú, mi veľmi lichotí. Je to jeden z najlepších belgických obrancov v histórii. Ale on je Vincent Kompany a ja som Nathan Ngoy. Ešte sa musím veľa učiť, aby som dosiahol jeho úroveň. Bol skvelý hráč a je aj výborný tréner.“