Bayern v odvete proti PSG pred plným hľadiskom, zaplatí však pokutu

.
AZ69 Mníchov - Na snímke hráč Bayernu Mníchov Harry Kane sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu v odvete štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov - Real Madrid v Mníchove 15. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mníchov 23. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov budú môcť odohrať májovú semifinálovú odvetu Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain pred plným hľadiskom Allianz arény. Nemecký šampión však musí zaplatiť pokutu v celkovej výške 90.000 eur za incidenty v závere odvetného štvrťfinálového duelu proti Realu Madrid (4:3). Rozhodla o tom disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie (UEFA).

Fanúšikovia Bayernu v závere stretnutia s Realom preskočili ochranné oplotenie a dostali sa na hraciu plochu. Po góle Michaela Oliseho na 4:3 v záverečnej minúte nadstaveného času odsotili fotografov, ktorí sedeli za reklamnými bannermi a oslavovali postup svojich miláčikov medzi elitné kvarteto. Informovala o tom agentúra DPA.
.

