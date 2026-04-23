Bayern v odvete proti PSG pred plným hľadiskom, zaplatí však pokutu
Fanúšikovia Bayernu v závere stretnutia s Realom preskočili ochranné oplotenie a dostali sa na hraciu plochu.
Autor TASR
Mníchov 23. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov budú môcť odohrať májovú semifinálovú odvetu Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain pred plným hľadiskom Allianz arény. Nemecký šampión však musí zaplatiť pokutu v celkovej výške 90.000 eur za incidenty v závere odvetného štvrťfinálového duelu proti Realu Madrid (4:3). Rozhodla o tom disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie (UEFA).
Fanúšikovia Bayernu v závere stretnutia s Realom preskočili ochranné oplotenie a dostali sa na hraciu plochu. Po góle Michaela Oliseho na 4:3 v záverečnej minúte nadstaveného času odsotili fotografov, ktorí sedeli za reklamnými bannermi a oslavovali postup svojich miláčikov medzi elitné kvarteto. Informovala o tom agentúra DPA.
