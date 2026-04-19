Bayern v predstihu obhájil majstrovský titul v Bundeslige

Hráči Bayernu Mníchov sa tešia po zápase 30. kola nemeckej Bundesligy Bayern Mníchov - VfB Stuttgart v Mníchove 19. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Na čele tabuľky majú po víkende nedostihnuteľný 15-bodový náskok pred druhým Dortmundom, do konca sezóny zostáva odohrať už len štyri stretnutia.

Autor TASR
Mníchov 19. apríla (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov sa v predstihu podarilo obhájiť titul v nemeckej Bundeslige. Zaistili si ho v 30. kole domácim víťazstvom 4:2 nad Stuttgartom. Bavorskému veľkoklubu stačilo v tomto stretnutí získať bod, aby si opäť zabezpečili zisk víťaznej trofeje. Na čele tabuľky majú po víkende nedostihnuteľný 15-bodový náskok pred druhým Dortmundom, do konca sezóny zostáva odohrať už len štyri stretnutia.

Bayern mal prvú možnosť zabezpečiť si bundesligový titul, historicky 35. v klubovej histórii. Zverenci trénera Vincenta Kompanyho navyše natiahli sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na 17 duelov. Mníchovský tím vyťažil z víkendového zaváhania Dortmundu, ktorý prehral s Hoffenheimom 1:2. Pred domácim publikom zaznamenal deviatu výhru z predošlých desiatich ligových duelov. Bayern položil základ víťazstva v priebehu 31.-37. minúty, keď skóroval trikrát.

Pre rekordného nemeckého majstra je to jedna z najlepších ligových kampaní v doterajšej histórii, len v dvoch prípadoch, v sezóne 2012/2013 a 2013/2014, mal po 29. kole na konte viac bodov. Okrem toho zveľadil ligový rekord v počte nastrieľaných gólov, aktuálne ich má na konte 109. Stuttgartu patrí v tabuľke štvrtá priečka.

V ďalšom zápase Freiburg zdolal Heidenheim 2:1, o víťazný gól sa postaral v 83. minúte Maximilian Eggestein.

Bundesliga - 30. kolo:

SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)

Góly: 24. Manzambi, 83. Eggestein - 58. Zivzivadze


Bayern Mníchov - VfB Stuttgart 4:2 (3:1)

Góly: 31. Guerreiro, 33. Jackson, 37. Davies, 52. Kane - 21. Führich, 89. Andres


Prehľad víťazov Bundesligy:

1903 VfB Lipsko

1904 bez víťaza

1905 Union 92 Berlín

1906 VfB Lipsko

1907 Freiburger FC

1908 Viktoria Berlín

1909 Phönix Karlsruhe

1910 Karlsruher FV

1911 Viktoria Berlín

1912 Holstein Kiel

1913 VfB Lipsko

1914 SpVgg Fürth

1920 1. FC Norimberg

1921 1. FC Norimberg

1922 bez víťaza

1923 Hamburg SV

1924 1. FC Norimberg

1925 1. FC Norimberg

1926 SpVgg Fürth

1927 1. FC Norimberg

1928 Hamburg SV

1929 SpVgg Fürth

1930 Hertha Berlín

1931 Hertha Berlín

1932 Bayern Mníchov

1933 Fortuna Düsseldorf

1934 Schalke 04

1935 Schalke 04

1936 1. FC Norimberg

1937 Schalke 04

1938 Hannover 96

1939 Schalke 04

1940 Schalke 04

1941 Rapid Viedeň

1942 Schalke 04

1943 Dráždany SC

1944 Dráždany SC

1948 1. FC Norimberg

1949 VfR Mannheim

1950 VfB Stuttgart

1951 1. FC Kaiserslautern

1952 VfB Stuttgart

1953 1. FC Kaiserslautern

1954 Hannover 96

1955 Rot-Weiss Essen

1956 Borussia Dortmund

1957 Borussia Dortmund

1958 Schalke 04

1959 Eintracht Frankfurt

1960 Hamburg SV

1961 1. FC Norimberg

1962 1. FC Kolín

1963 Borussia Dortmund

1964 1. FC Kolín

1965 Werder Brémy

1966 TSV 1860 Mníchov

1967 Eintracht Braunschweig

1968 1. FC Norimberg

1969 Bayern Mníchov

1970 Borussia Mönchengladbach

1971 Borussia Mönchengladbach

1972 Bayern Mníchov

1973 Bayern Mníchov

1974 Bayern Mníchov

1975 Borussia Mönchengladbach

1976 Borussia Mönchengladbach

1977 Borussia Mönchengladbach

1978 1. FC Kolín

1979 Hamburg SV

1980 Bayern Mníchov

1981 Bayern Mníchov

1982 Hamburg SV

1983 Hamburg SV

1984 VfB Stuttgart

1985 Bayern Mníchov

1986 Bayern Mníchov

1987 Bayern Mníchov

1988 Werder Brémy

1989 Bayern Mníchov

1990 Bayern Mníchov

1991 1. FC Kaiserslautern

1992 VfB Stuttgart

1993 Werder Brémy

1994 Bayern Mníchov

1995 Borussia Dortmund

1996 Borussia Dortmund

1997 Bayern Mníchov

1998 Kaiserslautern

1999 Bayern Mníchov

2000 Bayern Mníchov

2001 Bayern Mníchov

2002 Borussia Dortmund

2003 Bayern Mníchov

2004 Werder Brémy

2005 Bayern Mníchov

2006 Bayern Mníchov

2007 VfB Stuttgart

2008 Bayern Mníchov

2009 VfL Wolfsburg

2010 Bayern Mníchov

2011 Borussia Dortmund

2012 Borussia Dortmund

2013 Bayern Mníchov

2014 Bayern Mníchov

2015 Bayern Mníchov

2016 Bayern Mníchov

2017 Bayern Mníchov

2018 Bayern Mníchov

2019 Bayern Mníchov

2020 Bayern Mníchov

2021 Bayern Mníchov

2022 Bayern Mníchov

2023 Bayern Mníchov

2024 Bayer Leverkusen

2025 Bayern Mníchov

2026 Bayern Mníchov


Pozn. V rokoch 1915-1919 a 1945-1947 sa nehralo pre vojnu.
