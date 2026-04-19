Bayern v predstihu obhájil majstrovský titul v Bundeslige
Autor TASR
Mníchov 19. apríla (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov sa v predstihu podarilo obhájiť titul v nemeckej Bundeslige. Zaistili si ho v 30. kole domácim víťazstvom 4:2 nad Stuttgartom. Bavorskému veľkoklubu stačilo v tomto stretnutí získať bod, aby si opäť zabezpečili zisk víťaznej trofeje. Na čele tabuľky majú po víkende nedostihnuteľný 15-bodový náskok pred druhým Dortmundom, do konca sezóny zostáva odohrať už len štyri stretnutia.
Bayern mal prvú možnosť zabezpečiť si bundesligový titul, historicky 35. v klubovej histórii. Zverenci trénera Vincenta Kompanyho navyše natiahli sériu bez prehry vo všetkých súťažiach už na 17 duelov. Mníchovský tím vyťažil z víkendového zaváhania Dortmundu, ktorý prehral s Hoffenheimom 1:2. Pred domácim publikom zaznamenal deviatu výhru z predošlých desiatich ligových duelov. Bayern položil základ víťazstva v priebehu 31.-37. minúty, keď skóroval trikrát.
Pre rekordného nemeckého majstra je to jedna z najlepších ligových kampaní v doterajšej histórii, len v dvoch prípadoch, v sezóne 2012/2013 a 2013/2014, mal po 29. kole na konte viac bodov. Okrem toho zveľadil ligový rekord v počte nastrieľaných gólov, aktuálne ich má na konte 109. Stuttgartu patrí v tabuľke štvrtá priečka.
V ďalšom zápase Freiburg zdolal Heidenheim 2:1, o víťazný gól sa postaral v 83. minúte Maximilian Eggestein.
Bundesliga - 30. kolo:
Pozn. V rokoch 1915-1919 a 1945-1947 sa nehralo pre vojnu.
SC Freiburg - 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)
Góly: 24. Manzambi, 83. Eggestein - 58. Zivzivadze
Bayern Mníchov - VfB Stuttgart 4:2 (3:1)
Góly: 31. Guerreiro, 33. Jackson, 37. Davies, 52. Kane - 21. Führich, 89. Andres
Prehľad víťazov Bundesligy:
1903 VfB Lipsko
1904 bez víťaza
1905 Union 92 Berlín
1906 VfB Lipsko
1907 Freiburger FC
1908 Viktoria Berlín
1909 Phönix Karlsruhe
1910 Karlsruher FV
1911 Viktoria Berlín
1912 Holstein Kiel
1913 VfB Lipsko
1914 SpVgg Fürth
1920 1. FC Norimberg
1921 1. FC Norimberg
1922 bez víťaza
1923 Hamburg SV
1924 1. FC Norimberg
1925 1. FC Norimberg
1926 SpVgg Fürth
1927 1. FC Norimberg
1928 Hamburg SV
1929 SpVgg Fürth
1930 Hertha Berlín
1931 Hertha Berlín
1932 Bayern Mníchov
1933 Fortuna Düsseldorf
1934 Schalke 04
1935 Schalke 04
1936 1. FC Norimberg
1937 Schalke 04
1938 Hannover 96
1939 Schalke 04
1940 Schalke 04
1941 Rapid Viedeň
1942 Schalke 04
1943 Dráždany SC
1944 Dráždany SC
1948 1. FC Norimberg
1949 VfR Mannheim
1950 VfB Stuttgart
1951 1. FC Kaiserslautern
1952 VfB Stuttgart
1953 1. FC Kaiserslautern
1954 Hannover 96
1955 Rot-Weiss Essen
1956 Borussia Dortmund
1957 Borussia Dortmund
1958 Schalke 04
1959 Eintracht Frankfurt
1960 Hamburg SV
1961 1. FC Norimberg
1962 1. FC Kolín
1963 Borussia Dortmund
1964 1. FC Kolín
1965 Werder Brémy
1966 TSV 1860 Mníchov
1967 Eintracht Braunschweig
1968 1. FC Norimberg
1969 Bayern Mníchov
1970 Borussia Mönchengladbach
1971 Borussia Mönchengladbach
1972 Bayern Mníchov
1973 Bayern Mníchov
1974 Bayern Mníchov
1975 Borussia Mönchengladbach
1976 Borussia Mönchengladbach
1977 Borussia Mönchengladbach
1978 1. FC Kolín
1979 Hamburg SV
1980 Bayern Mníchov
1981 Bayern Mníchov
1982 Hamburg SV
1983 Hamburg SV
1984 VfB Stuttgart
1985 Bayern Mníchov
1986 Bayern Mníchov
1987 Bayern Mníchov
1988 Werder Brémy
1989 Bayern Mníchov
1990 Bayern Mníchov
1991 1. FC Kaiserslautern
1992 VfB Stuttgart
1993 Werder Brémy
1994 Bayern Mníchov
1995 Borussia Dortmund
1996 Borussia Dortmund
1997 Bayern Mníchov
1998 Kaiserslautern
1999 Bayern Mníchov
2000 Bayern Mníchov
2001 Bayern Mníchov
2002 Borussia Dortmund
2003 Bayern Mníchov
2004 Werder Brémy
2005 Bayern Mníchov
2006 Bayern Mníchov
2007 VfB Stuttgart
2008 Bayern Mníchov
2009 VfL Wolfsburg
2010 Bayern Mníchov
2011 Borussia Dortmund
2012 Borussia Dortmund
2013 Bayern Mníchov
2014 Bayern Mníchov
2015 Bayern Mníchov
2016 Bayern Mníchov
2017 Bayern Mníchov
2018 Bayern Mníchov
2019 Bayern Mníchov
2020 Bayern Mníchov
2021 Bayern Mníchov
2022 Bayern Mníchov
2023 Bayern Mníchov
2024 Bayer Leverkusen
2025 Bayern Mníchov
2026 Bayern Mníchov
