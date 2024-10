Bayern v základnej fáze prehral prvýkrát od 2017, Kompany: Poučíme sa

Birmingham 3. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov prvýkrát od septembra 2017 nestačili na svojho súpera v základnej fáze Ligy majstrov. Aston Villa v repríze finále z roku 1982 zdolala nemecký veľkoklub 1:0 vďaka gólu striedajúceho Jhona Durana. Bayern ťahal rekordnú sériu 41 duelov bez prehry a rovnako ako pred siedmimi rokmi v tom mal opäť prsty Unai Emery, ktorý vtedy viedol Paríž Saint-Germain.



Účastník Premier League sa do najprestížnejšej európskej súťaže vrátil po štyroch desaťročiach a zažíva rozprávkový vstup. Po triumfe 3:0 nad pôde švajčiarskeho Young Boys Bern dokázal uspieť aj v súboji s favoritom na titul. Birminghamský tím je jedným zo siedmich mužstiev, ktoré majú po prvých dvoch zápasoch plný počet bodov. Domáci mohli vyhrávať už od 22. minúty, gól obrancu Paua Torresa však neplatil po zásahu VAR pre ofsajd. Torres však v 79. minúte rozbehol kľúčovú akciu, keď vysunul Durana, ktorý pohotovo preloboval vybehnutého brankára Manuela Neuera a a zariadil cenný triumf.



"Proti takýmto kvalitným tímom je veľmi dôležité byť silný. Hrali sme dobre a vyhrali sme. Chceme byť konzistentní a hrať pravidelne v európskych súťažiach. Možno sa nám podarí dostať do prvej osmičky,“ uviedol Emery podľa uefa.com. Kormidelník domácich sa vyjadril aj k Duranovi: "Pracujeme s ním. Najdôležitejším aspektom je jeho prístup. Je ochotný hrať 30, 60 alebo 90 minút. Sústredí sa počas celého duelu. Mali sme dvoch veľmi dobrých útočníkov. Je to fantastické pre neho aj pre celý tím.“



Veľký podiel na cennom triumfe má aj brankár Emiliano Martínez. V závere predviedol dva dôležité zákroky. "Je pred nami ešte veľa zápasov, no chceme vyhrať každý z nich. Chceme sa kvalifikovať medzi osem najlepších," povedal argentínsky majster sveta a vyzdvihol aj atmosféru na štadióne Villa Park: "Je to klub, ktorý ide dopredu. Rád tu hrám, milujem tunajších fanúšikov. Toto je pre nich víťazstvo.“



Bayern vstúpil do súťaže rekordným víťazstvom 9:2 nad Dinamom Záhreb, no vo svojom druhom vystúpení naň nenadviazal. V roku 1982 v Rotterdame prehral vo finále vtedajšieho EPM nemecký gigant 0:1 a ani tentokrát nedokázal streliť proti Aston Ville gól. "Prehrali sme a musíme si z toho vziať ponaučenie. Prehra nerozhoduje o postupe do súťaže, takže musíme pokračovať. Oni majú kvalitný tím a nie je jednoduché hrať na tomto mieste. Nemyslím si, že výkon bol perfektný, ale nebol ani zlý," skonštatoval tréner "bavorov" Vincent Kompany.



Víťaz súťaže spred štyroch rokov bol lepší vo všetkých štatistikách, percentuálne držanie lopty (64:36), strely 17:5 (na bránku 7:2), no musel sa skloniť pred dobre organizovanou obranou domácich. V drese hostí sa predstavil po zranení členka aj Harry Kane. Ale ani anglický kanonier nedokázal nadviazať na svoje štvorgólové predstavenie z duelu proti Záhrebu.



"V prvom polčase sme urobili príliš veľa ľahkých chýb. V druhom sme boli lepší a mali sme veľa pološancí, ale proti takému dobrému súperovi, ktorý hrá vo vysokom bloku, je vždy ťažké prelomiť ich defenzívu. Oni majú dobrých útočníkov, keď prišla ich šanca, využili ju. Prehrali sme, takže sa z toho musíme poučiť a zlepšiť sa nabudúce,“ povedal stredopoliar Konrad Lainer. Nadviazal na neho Joshua Kimmich: "Nehrali sme svoju hru na sto percent. Určite tam boli situácie, ktoré mohli viesť ku gólom. Neboli sme však takí dobrí pri druhých loptách ako v predchádzajúcich týždňoch.“